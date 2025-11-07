Alpine renueva a Colapinto para 2026

"Vamos nene". Con este lema, tan argentino como el protagonista, Alpine ha hecho oficial la renovación de Franco Colapinto, que seguirá en el equipo, formando dupla con Pierre Gasly, una temporada más, al extender su actual contrato hasta 2026.

La escudería francesa, en la que Flavio Briatore mueve los hilos a pesar de no ejercer el cargo de team principal, ha decidido apostar por la continuidad del joven piloto argentino, de 22 años, que en lo que va de curso vistiendo los colores de Alpine, aún no sumado ningún punto desde su debut en Imola, donde sustituyó a Jack Doohan.

El bajo rendimiento de Colapinto va estrechamente ligado al del monoplaza de Alpine, que apunta a terminar la temporada en la última posición del Mundial de Constructores, pero tiene mejores perspectivas en 2026, cuanto tendrá motores Mercedes como nuevo equipo cliente de la marca de la estrella.

En comparación directa, Colapinto pierde 5-9 en clasificación ante su compañero de equipo, Pierre Gasly, mientras que en carrera está más igualado, aunque también por detrás (6-8). Briatore no tenía demasiadas alternativas además del argentino, que fue su apuesta personal al sustituir a Doohan tras solo seis carreras en 2025.

El australiano , que sigue en el equipo como reserva, ya estaba prácticamente descartado y de hecho está buscando nuevos horizontes y en concreto, la Super Fórmula japonesa. El otro era el júnior de la F2, Paul Aron, pero no era una garantía éxito.

"La sensación más bonita"

"Me enorgullece esta noticia. Me hace feliz, fue un gran trabajo con el equipo. Y más aquí, en Brasil, es una carrera especial, que trae muchos fanáticos y me da la sensación más bonita de todo el año. Es la carrera de casa, y un sueño hecho realidad", comenta Colapinto en el vídeo difundido por Alpine.

"Será mi primer año completo, me hace feliz y se celebra que un argentino esté todo el año en la parrilla de F1. Espero traer buenos resultados y nos centramos en ese 2026", augura el piloto de Pilar.

Tras confirmarse la alineación de Alpine, ya solo quedan tres asientos libres para 2026 y todos ellos asociados a los dos equipos de Red Bull. El asiento oficial en Red Bull junto a Max Verstappen, destinado a Isack Hadjar si se cumplen los pronósticos (y los deseos de Helmut Marko) y los dos volantes de Visa Cash App Racing Bulls, con Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Arvid Lindblad o Alex Dunne como principales candidatos.