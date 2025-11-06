Sabalenka-Anisimova y Rybakina-Pegula, semifinales de las WTA Finals

Los enfrentamientos entre la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la estadounidense Amanda Anisimova, y la kazaja Elena Rybakina y la también estadounidense Jessica Pegula conforman las semifinales de las Finales WTA que se disputan en Riad.

Sabalenka, que nunca ha ganado este torneo que disputa por quinta vez consecutiva, terminó como primera del grupo Steffi Graf tras vencer a la vigente campeona, la estadounidense Coco Gauff, en la última jornada.

La eliminación de Gauff alarga el maleficio de las Finales WTA. Nadie repite título desde 2014, cuando Serena Williams logró encadenar tres.

Plenos de Sabalenka y Rybakina

Aryna Sabalenka, que ha ganado sus tres partidos, se medirá a la única debutante en la presente edición de las Finales WTA, la estadounidense Amanda Anisimova, que terminó segunda del Grupo Serena Williams.

Por otro lado, Elena Rybakina, que por tercera vez está en el torneo de maestras y que por primera vez ha superado la fase de grupos, además invicta, jugará contra la estadounidense Jessica Pegula, que fue finalista en 2023 y que disfruta de su cuarta presencia en este torneo.