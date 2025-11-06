Alerta en el móvil
Roberto Íñiguez, entrenador del Spar Girona, se emociona al escuchar la alerta por lluvias: "La podía haber dado el que la tuvo que dar en su momento"
El temporal descarga con fuerza en Catalunya: carreteras y líneas de tren cortadas y medio centenar de vuelos cancelados
Alerta por lluvias torrenciales en Barcelona y resto Catalunya, en directo: última hora de Protecció Civil, Meteocat y plan Inuncat
Lola Gutiérrez
El Spar Girona venció este miércoles por la tarde a las vigentes campeonas de Europa, el Praha, para sumar la quinta victoria en la Euroliga femenina. En la rueda de prensa posterior al encuentro, celebrado en Fontajau (Girona), los teléfonos móviles de los presentes empezaron a sonar debido a la alerta enviada por la noche por parte de Protecció Civil ante la previsión de lluvias torrenciales en buena parte de Catalunya.
En un primer momento, Roberto Íñiguez, veterano entrenador del Girona, preguntó de qué trataba la alerta. Y cuando le explicaron que se trataba de la alerta de lluvias no pudo evitar parar un momento. Con cierta emoción, dijo que "la podría haber dado el que la tuvo que dar en su momento", en alusión al ya expresidente de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón y la gestión de la dana en Valencia.
Primera alerta preventiva
Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil, justificó esta mañana el envío de la Es-Alert, la primera que se hace de forma preventiva y no advierte de un fenómeno más inminente, porque estimaron que lo más apropiado era avisar a la población de que el jueves habría este episodio para valorar si debían tomarse medidas. "Por tanto, hicimos este aviso para que todo el mundo ya estuviera pendiente de la situación".
Protecció Civil pedía “máxima precaución" ante un episodio de grado 4 sobre 6 en el que se podían acumular entre 40 y 60 litros de agua por metro cuadrado en media hora, un temporal que ha obligado a cortar carreteras, líneas de tren y a cancelar medio centenar de vuelos en Catalunya.
- Brujas – Barça, hoy en directo: última hora de partido de Champions
- Marcos Senna: 'Los inmigrantes que vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos
- Raúl Albiol revela la convivencia Barça-Madrid en la Selección: 'Ellos iban por un lado y nosotros por otro
- Lamine salva la cara a un Barça que juega desnudo
- La oposición busca derrocar a Laporta mediante una compleja unión
- ¡Ojo! Si lo dice el New York Times, habrá que creérselo
- Los siete pecados del Real Madrid de Xabi Alonso en Anfield que ni Courtois pudo tapar
- Ahora ya sabemos por qué se lo consienten todo a Lamine