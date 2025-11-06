Roberto Íñiguez, entrenador del Spar Girona, se emociona al escuchar la alerta por lluvias: "La podía haber dado el que la tuvo que dar en su momento"

El Spar Girona venció este miércoles por la tarde a las vigentes campeonas de Europa, el Praha, para sumar la quinta victoria en la Euroliga femenina. En la rueda de prensa posterior al encuentro, celebrado en Fontajau (Girona), los teléfonos móviles de los presentes empezaron a sonar debido a la alerta enviada por la noche por parte de Protecció Civil ante la previsión de lluvias torrenciales en buena parte de Catalunya.

En un primer momento, Roberto Íñiguez, veterano entrenador del Girona, preguntó de qué trataba la alerta. Y cuando le explicaron que se trataba de la alerta de lluvias no pudo evitar parar un momento. Con cierta emoción, dijo que "la podría haber dado el que la tuvo que dar en su momento", en alusión al ya expresidente de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón y la gestión de la dana en Valencia.

Primera alerta preventiva

Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil, justificó esta mañana el envío de la Es-Alert, la primera que se hace de forma preventiva y no advierte de un fenómeno más inminente, porque estimaron que lo más apropiado era avisar a la población de que el jueves habría este episodio para valorar si debían tomarse medidas. "Por tanto, hicimos este aviso para que todo el mundo ya estuviera pendiente de la situación".

Protecció Civil pedía “máxima precaución" ante un episodio de grado 4 sobre 6 en el que se podían acumular entre 40 y 60 litros de agua por metro cuadrado en media hora, un temporal que ha obligado a cortar carreteras, líneas de tren y a cancelar medio centenar de vuelos en Catalunya.