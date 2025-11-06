El Real Madrid de Scariolo viaja a Barcelona con muchas dudas y el estreno de Len

El Real Madrid llega a Barcelona inmerso en lo que Sergio Scariolo ha dado en llamar “el proceso”. Los blancos, con un balance de 9 triunfos y seis derrotas, solo han conseguido salir victoriosos en un desplazamiento, el que ganaron en Zaragoza en Liga. Todas las demás visitas se han cerrado con derrotas dolorosas donde se confirmó que el equipo aún necesita seguir adaptándose a los refuerzos y a la pizarra de Scariolo. El italiano está satisfecho con la evolución del grupo, especialmente tras la poderosa victoria sobre el Fenerbahçe, vigente campeón de la Euroliga, al que sometió en Madrid con una superioridad aplastante dejándolo en tan solo 58 puntos.

Curva de aprendizaje

Los blancos ofrecen cada encuentro más “minutos de buen baloncesto”, lo que confirma que el equipo está en esa “curva de aprendizaje” a la que se refería su entrenador. Este nuevo Real Madrid ha mostrado buenos argumentos ofensivos, lo que le ha permitido superar los 80 puntos en la mayoría de sus victorias. Sin embargo, la adaptación de los jugadores a los nuevos roles con el italiano parece que está siendo más complicada de lo esperado. Jugadores como Campazzo, Llull o Feliz pierden protagonismo ante la llegada de Maledon, y la irregularidad de Hezonja también está pasando factura. Aunque ha habido momentos de gran nivel, el equipo sigue el proceso de ajuste a la filosofía del nuevo entrenador. A Scariolo le gusta generar ventajas desde el bote y el equipo aún pierde más balones de los necesarios. El 60% de victorias confirma que aún rinde por debajo de las expectativas del club.

En defensa el equipo ofrece una cara en Madrid y otra fuera. El gran problema es la pérdida de liderazgo en la cancha cuando Walter Tabares descansa en el banquillo, porque ni Bruno Fernando, que se ha marchado al Partizán, ni Usman Garuba, han sido capaces de hacerse grandes en la pintura. El propio Scariolo ha hablado de este problema: “Los jugadores de interior gozan de nuestra confianza y de la de sus compañeros para que en esos momentos en los que no están Edy en campo puedan mantener la línea de flotación y el tipo”. Pero siendo cierto, la realidad es que el Real Madrid ha reforzado su juego interior con la llegada de Alex Len. El ucraniano, que estaba sin equipo tras ser cortado en la NBA, coincidió con Scariolo en los Toronto Raptors. No era la prioridad en la lista de refuerzos, pero al final se ha apostado por él firmando por dos temporadas en las que alternará con Tavares. Len, con experiencia sobrada en la NBA, debe aportar carácter en la pintura junto a los otros refuerzos que pueden pisar dentro como Trey Lyles o Chuma Okeke.

Scariolo ha insistido en que “no queremos sobrecargar a los jugadores, ni ponerlos en riesgo de lesión o que lleguen desinflados a los momentos clave de la temporada. El objetivo está en el medio y en el largo plazo, en estar bien cuando llegue el momento decisivo de la competición, no en octubre. Hay que ser coherentes con ello”.

Aumentan las rotaciones

El italiano está ampliando las rotaciones concediendo más protagonismo a Izan Almansa o Usman Garuba. Del primero destacó que está “para entrar en rotación” y del segundo ha resaltado que entiende “muy bien su papel y su rol”. También está muy pendiente de la evolución de Theo Maledon, de quien sostiene que aún vive “el proceso. Toda la carga de ganas, entusiasmo y energía tras su mes de inactividad por lesión se vieron contra el Partizán. Luego ha jugado dos partidos mediocres, por debajo de lo que se espera de él. Pero que nadie olvide que es del 2001. Pensar que sea ya determinante por experiencia y conocimiento de Euroliga y ACB es una ilusión legítima, pero los tiempos tienen que ser los lógicos. Su inteligencia le ayudará a acelerar, pero los tiempos están ahí”.

También está ganando más protagonismo David Krammer, “un jugador que nos ayuda a complementar el equipo, a arropar a los jugadores con más experiencia dentro de nuestra plantilla y a hacerlo de forma activa. Debe ser capaz de combinar su energía, esfuerzo y ganas con la máxima concentración para evitar ciertos errores. Estamos contentos con él”. De quien no hay dudas es de Trey Lyles, que, según Scariolo, “ha entendido las cosas con mucha más rapidez que otros que llevan mucho más tiempo. El cociente intelectual de baloncesto alto que tiene… Se nota a nivel físico, defensivo, que viene de seis meses de actividad seguidos de un tiempo de adaptación corto. Está quemando etapas, físicamente tiene que crecer y eso se reflejará en la faceta defensiva”. El que aún debe definir su rol es Chuma Okeke, un tres por envergadura con prestaciones de cuatro.