Noche de romper rachas en la NBA: Jordi Fernández respira y Deni Avdija domina

Las estadísticas estan para romperlas y en una competición tan frenética como la NBA solo es cuestión de tiempo que el peor equipo de la liga ponga fin a una mala racha, o que el imbatible campeón tropiece por el camino por muy superior que pueda llegar a ser, y eso es exactamente lo que ha sucedido esta noche de miércoles. Los Brooklyn Nets han logrado su primera victoria de la temporada, mientras que los Oklahoma City Thunder han caído por primera vez.

Indiana Pacers - Brooklyn Nets (103-112)

Los Nets de Jordi Fernández llegaban a Indianápolis siendo el único equipo sin conocer todavía la victoria, pero una gran actuación de Michael Porter Jr (32 puntos y 11 rebotes), ha puesto fin a la racha de 7 derrotas seguidas que les habían colocado últimos en la clasificación para empezar la temporada. A pesar de quedarse sin su mejor jugador en Cam Thomas tras ocho minutos de encuentro, supieron reponerse a un segundo cuarto donde encajaron 41 puntos. Nets y Pacers ahora comparten junto a Washington Wizards el peor balance de la conferencia Este con 1 victoria y 7 derrotas cada uno.

Los del distrito de Brooklyn son un equipo en reconstrucción y su intención es ganar pocos partidos para optar a una mejor selección en el draft del año que viene, pero para el técnico de Badalona las victorias también son buenas noticias: “Se nos ve como un equipo competitivo, generoso y conectado. Esa es la manera en la que queremos seguir creciendo, y así es como vemos nuestro futuro, tanto a corto como a largo plazo”

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder (121-119)

En Oklahoma todavía les vale la inercia del campeonato que conquistaron el pasado Junio, y habían ganado sus primeros ocho partidos a pesar de no contar con su segundo máximo anotador en Jalen Williams. La baja del joven escolta les ha terminado pasando factura ante los Portland Trail Blazers del serbo-israelí Deni Avdija, quien se ha quedado a una asistencia del triple doble y ha acumulado hasta 15 puntos desde el tiro libre, 26 en total. A pesar de fallar en sus primeros 10 intentos, Avdija fue el que más contribuyó en la remontada de 22 puntos para romper la histórica racha de 16 derrotas consecutivas de Portland ante Oklahoma City.

Los Thunder todavía sueñan con alcanzar el record de 73 victorias en temporada regular de los Warriors de 2016, pero se han quedado lejos de los 24 triunfos seguidos para arrancar la campaña que Stephen Curry y compañía ostentan como la mejor racha de la historia. El récord absoluto son las 33 victorias seguidas de los Lakers de Wilt Chamberlain en 1972, algo que todavía pueden conseguir los Thunder, aunque deberán arrancar desde cero. La temporada pasada firmaron el mayor número de victorias de la franquícia, fueron 68.

Los más enrachados

Los Lakers de Doncic y los Rockets de Durant volvieron a ganar esta noche y, tras la derrota de los Thunder, comparten la mejor racha de victorias con cinco. La otra cara de la moneda la ocupan los Washington Wizards, que volvieron a caer por sexta vez consecutiva. Los New York Knicks han hecho del Madison Square Garden un fortín, donde acumulan cinco victorias seguidas en el arranque por primera vez desde 2012.