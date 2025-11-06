Los caprichos del sorteo de la Champions League nos llevó a tener a los belgas como protagonistas de los enfrentamientos con los equipos españolas. El que salvó los muebles del Real Madrid, una vez más, fue el flamenco Courtois que sumó varios centímetros a su ya impresionante envergadura y evitó el sonrojo blanco. Xabi Alonso no parece ser el entrenador que reviva las glorias deportivas de un equipo al que le falta personalidad y le sobran expectativas. El cancerbero se multiplicó y estiró como la madre de Los Increíbles, aquella mujer que moldeaba su cuerpo en función de las necesidades de su familia. Así actuó el portero belga en un estadio en el que volvió a sonar el 'You’ll never walk alone' a la par que mandaban a los infiernos a su otrora querido Trent Alexander Arnold. El que fuera estrella del Liverpool, hijo también de los Países Bajos e historia viva del club inglés, entró en el minuto 81 y palideció tres después.

“¡Que vienen los belgas!”, gritaban con cierta sorna a los alrededores del Metropolitano. Y los de Simeone, que precisaban un buen golpe de efecto en esta competición, eliminaron de la ecuación al Royal Union Saint-Gilloise. Hace cuatro días que este club bruselense jugaba en la cuarta división de su país y el miércoles fue uno de los grandes de Europa. Honor y gloria para uno de los increíbles en la más amplia afección de la palabra.

No puedo escribir lo mismo de un Barça que decepcionó, y mucho, en el campo del Brujas. Lo mejor de una noche de ídem fue la resurrección de Lamine Yamal. Más allá de la vuelta del ‘niño maravilla’, la defensa azulgrana fue una pesadilla plagada de monstruos a la que hay que sumar a Szczesny. Si Courtois dejaba al respetable con la boca abierta, el polaco atragantaba. Es más necesario que nunca el retorno de Joan Garcia y, sobre todo, una nueva lectura de Hansi Flick antes de llegar a un final que nadie desea. No hay rival que no se plante con dos pases en el área 'culer', sea belga o congoleño, como el enigmático y poco presentable espónsor del FC Barcelona. La madre de casi todos los problemas, por increíble que parezca, está hoy más cerca del banquillo que del área.