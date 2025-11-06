¿Se ha inventado Infantino un Premio FIFA de la Paz para entregárselo a Trump?

La FIFA acaba de desvelar el lanzamiento de un Premio de la Paz. La iniciativa del máximo organismo del fútbol internacional pretende reconocer los esfuerzos de "aquellas personas que hayan realizado acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz y que, al hacerlo, hayan unido a personas de todo el mundo", dice el comunicado. ¿Un invento para compensar a Donald Trump por quedarse sin su ansiado Nobel de la Paz? Hay mucho ruido ya al respecto.

El primer Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo será entregado por Gianni Infantino el 5 de diciembre durante el sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Washington D.C y en el que se espera la presencia del presidente norteamericano. El galardón se va a conceder anualmente. “En un mundo cada vez más convulso y dividido, es fundamental reconocer la extraordinaria contribución de quienes trabajan incansablemente para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”, declara el presidente de la FIFA en el texto institucional.

El CEO de Formula 1 Stefano Domenicali y el presidente de la FIFA Gianni Infantino aplauden la intervención de Donald Trump en el America Business Forum en Miami / KEVIN DIETSCH / Getty Images via AFP

Como se sabe, Infantino ha participado del coro de algunos dirigentes internacionales dedicado a colmar de elogios a Donald Trump. Estuvo presente en la ceremonia de inauguración de su segunda presidencia en el Capitolio hace menos de un año, ha visitado varias veces el despacho oval y también, de forma no menos sorprendente, asistió a la firma del alto el fuego entre Israel y Palestina realizada en Egipto.

"Un amigo cercano"

Infantino presume de amistad con Trump y el galardón de la paz se dio a conocer mientras ambos se sucedieron en el escenario en un foro de negocios celebrado en Miami. De hecho, le preguntaron si el primer galardonado con el Premio de la Paz de la FIFA sería "alguien que vimos hoy mismo". "El 5 de diciembre lo verán", respondió Infantino con una sonrisa.

En el evento de Florida, Infantino afirmó considerar a Trump "un amigo cercano" y destacó su gran ayuda en los preparativos para el Mundial, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. "Tiene una energía increíble, algo que admiro profundamente. Hace lo que dice. Dice lo que piensa. De hecho, dice lo que muchos piensan, pero tal vez no se atreven a decir. Y por eso tiene tanto éxito", alabó el mandatario futbolístico.

Infantino agregó que quiere aprovechar la audiencia del sorteo, que él calcula que será de unos mil millones de personas, para entregar el Nobel de la Paz futbolístico. “Esta es la plataforma adecuada para premiar a alguien que ha hecho tanto o está haciendo tanto por la paz, porque lo necesitamos. El fútbol ayuda un poco, pero necesitamos líderes que lo empujen hacia la portería, ¿no? Para marcar el gol”, apuntó.

Tantas lisonjas a Trump han generado incomodidad desde el momento en que ha amenazado con poner trabas a la concesión de visados a algunas delegaciones, por no hablar de las redadas de ciudadanos hispanos, los grandes aficionados del fútbol en EEUU.

Durante su aparición más reciente junto a Trump en el Despacho Oval, el pasado 22 de agosto, Infantino sorprendió a algunos dirigentes del fútbol al regalarle al presidente estadounidense una réplica dorada del trofeo de la Copa del Mundo, diciendo que era “solo para ganadores”. Un regalo extraño e insual para alguien alejado del mundo del fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el Foro de Negocios de América en su edición inaugural en Miami. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Infantino y Trump han coincidido en estrechar lazos con Arabia Saudí, Catar y todo tipo de líderes autocráticos y multimillonarios del planeta. La FIFA también se ha visto en el foco por no actuar con Israel de la misma manera que lo hizo con Rusia y su selección, aún expulsada de las competiciones internacionales tras la invasión a Ucrania.