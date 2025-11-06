Fallece Javier de Dalmases, mito del periodismo y del ciclismo

Cuando los enviados especiales no tenían la alianza de internet, ni había wifi en las salas de prensa, ni siquiera existían las redes sociales para buscar algún apoyo, o vestir con imágenes una crónica de ciclismo, allí estaba Javier de Dalmases, maestro de periodistas y una institución en todas las carreras ciclistas que cubrió hasta su jubilación en 2009.

Trabajó toda su vida en ‘Mundo Deportivo’. Ha fallecido este jueves en Barcelona, a los 77 años. También colaboró en EL PERIÓDICO con una serie de artículos de opinión durante la edición del Tour de 2010. Quizá fue aquélla la última participación como periodista de De Dalmases que a partir de entonces se dedicó a su familia y a impulsar la carrera de atletismo y universitaria de su hijo Mateo.

Los inicios

De Dalmases era uno de esos periodistas que se presentaba a los novatos cuando estos se movían por primera vez en los entresijos de las carreras ciclistas. Era una época, a principios de la década de los 90, cuando todavía nadie llevaba móvil encima, que pobre del ciclista que no atendiera una de sus llamadas; y no le cogían el teléfono por temor; todo lo contrario, sino porque lo respetaban.

Siempre contaba que a diferencia de otros cronistas no llegó a la especialidad deportiva del ciclismo por amor a la bici, sino porque un día en su diario lo pusieron allí, le responsabilizaron de la competición y casi sin comerlo ni beberlo se puso al volante del coche y se lanzó a la estela de los ciclistas por las carreteras del Tour, el Giro, la Vuelta, la Volta y todas las carreras españolas que se celebraban en los años 80; muchas de ellas ya desaparecidas.

Vivió el triunfo de Pedro Delgado en París (1988), los cinco Tours de Miguel Induráin, la sufrida victoria aplazada de Óscar Pereiro, el primero de los triunfos de Alberto Contador en la ronda francesa y también vio a Carlos Sastre llegar de amarillo a los Campos Elíseos.

Amistad con Serrat

Siempre con su chaleco gris y su aspecto de hombre tranquilo se convirtió en un mito del ciclismo gracias a sus artículos, escritos muchas veces con ironía, sobre el mundo de las dos ruedas. De Dalmases siempre recordaba de una manera muy especial el Tour de 1984 porque coincidió, salidas, llegadas, salas de prensa, hoteles… con Joan Manuel Serrat, con quien cautivó una entrañable amistad. Serrat se alistó como enviado especial de EL PERIÓDICO en aquella edición de la Grande Boucle.

De Dalmases comenzó su periplo informativo en 1973 cuando entró en el archivo fotográfico del diario deportivo donde trabajó toda su vida. Había nacido en Barcelona en mayo de 1948. Cuando pasó plenamente a la redacción se inició en el fútbol catalán, aunque del deporte del balón sólo le gustaba hablar de los éxitos o sinsabores del Espanyol de su corazón, ya que el ‘running’ y el tenis, incluso más que la bici y por supuesto la pelota, fueron los deportes que ocuparon su vida personal deportiva.