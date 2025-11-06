Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

La EHF sanciona con un partido a Carlos Ortega y el Barça considera la decisión "injusta y excesiva"

El técnico azulgrana tuvo un enfrentamiento verbal con Xavier Sabaté, preparador del Orlen Wisla Crow en el partido de la Champions del pasado 23 de octubre.

Carlos Ortega, entrenador del Barça.

Carlos Ortega, entrenador del Barça. / FCB - Archivo

La Federación Europea de Balonmano (EHF) ha comunicado este jueves al FC Barcelona la imposición de un partido de sanción al entrenador del primer equipo, Carlos Ortega, por los hechos ocurridos en los últimos instantes del partido Orlen Wisla Plock-Barça en la Champions, el pasado 23 de octubre.

Además, la EHF ha añadido una multa económica de 1.500 euros al técnico blaugrana, mientras que el club polaco Orlen Wisla Plock solo ha recibido una sanción económica menor y ningún partido de suspensión para su entrenador Xavier Sabaté.

Posible recurso

El FC Barcelona ha mostrado su disconformidad con la resolución al considerarla "injusta y excesiva", argumentando que el incidente "no pasó de un enfrentamiento verbal entre ambos técnicos" y que tanto sus oficiales como sus jugadores "han demostrado siempre una conducta ejemplar" en competiciones europeas.

Ante esta situación, el club estudia presentar un recurso en los próximos siete días, dentro del plazo reglamentario habilitado por la EHF, para poder contar con su técnico para el siguiente compromiso europeo ante el Orlen Wisla Plock en el Palau Blaugrana.

