Confirmada la fractura nasal de Eric Garcia, que podría jugar ante el Celta con máscara

Eric Garcia ya alertó nada más acabar el partido, ante los micrófonos de la televisión con derechos, de que se había roto la nariz en una acción aérea del partido ante el Brujas de Champions. Después de la revisión médica, el club azulgrana confirmó que el central de Martorell sufre una fractura nasal, pero no está descartado para el encuentro de Liga del próximo domingo ante el Celta.

Eric se rompió la nariz en un choque fortuito con el delantero del Brujas Romeo Vermant. Y, a partir de hoy, "utilizará una máscara protectora en la zona dañada y se valorará la evolución de cara a su participación en el próximo partido contra el Celta", precisa el parte médico.

Ya sea como central o como lateral derecho, el jugador catalán es ahora mismo el defensa más en forma del Barça y titular indiscutible para el técnico, Hansi Flick, en un momento en que el sistema defensivo del equipo azulgrana está más cuestionado que nunca.