¡Ojo! Si lo dice el New York Times, habrá que creérselo

Es increíble, de verdad, somos un país pequeño, muy pequeño. Y, sobre todo, somos un país que ni siquiera nos creemos a los nuestros. Somos un país donde el presidente de una autonomía tarda más de un año en dimitir, cargando a sus espaldas 229 muertos en la trágica dana y cantamos victoria porque hemos logrado que se vaya.

¿Perdón?, sacamos pecho porque un tipo que debió dimitir al cuarto de hora de abandonar 'El Ventorro' se ha ido un año después (los suyos dicen que ha tenido la dignidad, la decencia, de dimitir, ¿perdón?), intentando convencernos de que no lo hizo intencionadamente, que fue, simplemente, un error y que él no es un asesino, ni siquiera una mala persona.

Como sociedad, como pueblo, no resulta muy reconfortante que alguien como Carlos Mazón haya sobrevivido y gobernado durante todo un año, después de lo que ha hecho, perdón, de todo lo que dejó de hacer y de los 229 muertos que provocó la dana y que, de haber actuado con celeridad, tal vez, se hubiese podido reducir enormemente esa lista.

Y de la misma manera que el otro día, Iñaki Gabilondo lamentó que "el franquismo muriera en la cama, siendo una deshonra y una vergüenza generacional", haríamos bien, repito, en no vanagloriarnos de haber provocado, por fin, que Mazón dimita, aunque todavía mande.

Hace mucho tiempo, mucho, que el prestigioso economista Jaume Llopis y otras personalidades del entorno barcelonista afirman lo mismo que acaba de certificar The New York Times: la economía del Barça es la más caótica del fútbol europeo.

Lo digo porque somos tan pueblerinos que acabamos de descubrir que, en efecto, la gestión y la gobernanza que Joan Laporta está haciendo en su segundo mandato al frente del FCBarcelona es un auténtico desastre.

Y lo acabamos de descubrir porque ¡Dios santo!, el prestigioso The New York Times, aunque, digo yo, no más creíble que muchos medios serios de este país, acaba de hacer (¿copiar?, no, no, ni lo sospecho) un detallado análisis de las finanzas culés, que concluye que debe más dinero que ningún otro club del mundo y que todo son trucos, palancas, trilerismo puro.

El prresidente Joan Laporta pusa junto a peñistas del Barça en Huelva. / FCBARCELONA

En enero de 2022, The New York Times compró la web deportiva The Athletic, por 550 millones de dólares, para integrarla en su grupo editorial, expandir su oferta de periodismo deportivo y aumentar su base de suscriptores.

Y, ahora, en esa web, es decir, en el NYT, un experto financiero, un analista de los dineros, Chris Weatherspoon, ha descubierto lo que todo el mundo en Barcelona, no solo el prestigioso economista Jaume Llopis, ha escrito, dicho, radiado, televisado y denunciado en los últimos meses y días previos a la asamblea de compromisarios, que la economía de Laporta y su séquito está llena de trampas. Ahora sí nos lo creemos, ¡lo dice el New York Times! Por favor.

El analista del diario estadounidense NYT y su web deportiva 'The Athletic' no han descubierto, desde luego, nada que no supiésemos sobre el trilerismo que utiliza la directiva azulgrana para maquillar sus cuentas y balances.

Weatherspoon critica, por ejemplo, el cambio constante en los auditores porque “rara vez es una buena señal”. Tampoco lo es la gran cantidad de reformulaciones en las cuentas. “Reformular cifras anteriores no es nada exclusivo de ellos, pero la frecuencia con la que el Barça se ha visto obligado a hacerlo últimamente habla de un club que lleva varios años intentando encontrar soluciones novedosas a sus problemas financieros”. Por todo ello, considera que “es demasiado pronto para afirmar que el Barcelona se ha recuperado de la profunda crisis en la que se encontraba hace tan solo unos años”.

“Los retrasos en las obras del Camp Nou no son indicativos de una gestión eficiente. Tampoco lo son las constantes dificultades para cumplir con la normativa, tanto nacional como internacional. El pasivo a corto plazo sigue superando con creces al activo. La rentabilidad general sigue siendo esquiva. El club continúa buscando formas alternativas de obtener financiación. El intento recientemente cancelado de albergar un partido de Liga entre el Barça y el Villarreal en Miami, Florida, resultaba atractivo en gran parte por el dinero que habría generado”.

¡Qué país, en serio!, ahora sí que Joan Laporta, Ferran Olivé, Manel del Río y, posiblemente, Xavier Sala i Martín, gran defensor de la contabilidad laportista, pueden empezar a temblar. ¡Lo ha escrito el New York Times!