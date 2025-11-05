La nariz rota de Èric Garcia, la frustración de De Jong y la queja de Lamine: "el 90% de lo que se dice es mentira"

El primero de los jugadores en comparecer ante un micrófono tras el empate en Brujas fue Èric Garcia, pese a que tenía un problema físico grave. El defensa tuvo que retirarse antes de la conclusión del partido y explicó la razón. "Creo que me ha roto la nariz", dijo sobre el delantero con el que saltó a por un balón.

Se veía claramente que la nariz no estaba ajustada en su sitio. Aun así, comentó los problemas defensivos del equipo azulgrana con enorme clarividencia. "Nos están creando mucho peligro en los contraataques. Con dos pases se nos plantan en el área. Es algo que tenemos que corregir", dijo el central de Martorell, quien obviamente se perderá el próximo partido en Balaídos ante el Celta del domingo.

"Cuando marcas y a los cinco minutos te vuelven a marcar es jodido", recalcó Èric. "No creo que solo sea la línea defensiva. Es un trabajo de todos. A veces tenemos pérdidas de balón en zonas difíciles y es algo que debemos minimizar".

Frenkie de Jong se mostró igual de contrariado. "Es un partido que tenemos que ganar, pero tenemos que hacer cosas mucho mejor. Hay cosas que tenemos que ajustar. Lo sabemos, lo trabajamos, pero no lo transmitimos en el campo. Estamos débiles en la contra. Es un problema de cómo presionamos, de cómo nos posicionamos atrás. Si encajas tres goles es difícil ganar".

Un jugador especial

De Jong puso también en valor el partido de Lamine Yamal, que recordó al jugador que era el curso pasado, asumiendo el liderazgo en el campo. "Lamine es un jugador especial y siempre va a marcar la diferencia. Si sigue trabajando, no nos tenemos que preocupar de su nivel", dijo.

Lamine Yamal durante el partido de la cuarta jornada de la UEFA Champions League que han jugado Club Brugge KV y FC Barcelona, en Brujas. / EFE/OLIVIER MATTHYS

Hansi Flick tampoco compareció con una expresión feliz. "No ha sido fácil. Sí que hemos creado varias ocasiones, pero lo cierto es que ellos lo han hecho muy bien y no hemos sido capaces de presionar sobre el balón. Hemos perdido muchos duelos en el centro del campo y eso era muy importante para defender los atacantes rápidos que tienen", desgranó.

Para Flick, fue "una cuestión de intensidad" y descartó un cambio de sistema. “Siempre queremos jugar como equipo. No es cosa de cambiar, somos el Barça, queremos jugar a nuestra manera, y nuestro estilo es intensidad y efectividad. En algunos momentos se falla. Pero la filosofía es esta”.

Lamine Yamal y Marc Casadó se felicitan tras una jugada. / Dani Barbeito / SPO

Flick, al igual que De Jong, no quiso recrearse en los elogios a Lamine Yamal. "Está bien que haya jugado bien pero el equipo es lo importante". Y también en ese tono se pronunció Fermín López. "Sabemos que él puede marcar la diferencia, ha hecho un gran partido, pero todos tenemos que hacer autocrítica. Nos han hecho daño en tres ocasiones y la sensación es mala. Ahora tenemos que estar todos unidos", indicó el andaluz.

"Estoy tranquilo"

Lamine Yamal aceptó los elogios por su partido, aunque reconoció que aún le queda margen de mejora. "No estoy al 1000 como en mayo del año pasado, pero poco a poco. La gente que te recuperes y metas cuatro goles pero yo estoy tranquilo, pensando en trabajar y ayudar al equipo y poco a poco los resultados saldrán", señaló.

Y se mostró desafiante cuando se le habló de su vida fuera de los terrenos de juego: "El 90% de las cosas que se dicen son mentira, no me importa nada de lo que se dice por ahí. Intento concentrarme en mi trabajo. Se habla mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y era mentira, solo pienso en mi trabajo y ya está".