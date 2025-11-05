Fútbol
Micky Van de Ven, el futbolista más rápido de la historia de la Premier (37,38 km/h) que aspira al gol del año
El defensa holandés es el máximo anotador del Tottenham Hotspur esta temporada con 6 dianas.
Giacomo Leoni Amat
El Tottenham no debería de estar jugando la presente edición de la máxima competición europea. La temporada pasada, el conjunto dirigido por Ange Postecoglou ocupó la decimoséptima plaza en la clasificación de la Premier League, una por encima del descenso, pero conquistó la Europa League y con ella el billete a la Champions League. Ahora Thomas Frank dirige a los Spurs, son séptimos en Europa, sextos en Inglaterra y su máximo goleador es un defensa central zurdo que registra la mayor velocidad punta en toda la historia de la Premier League (37,38 km/h).
El paralelo con el pasado
Micky Van de Ven llegó procedente del Wolfsburgo por 40 millones de euros, y se ha afianzado la posición de central izquierdo al lado del Cuti Romero, pero esa demarcación no le ha impedido convertirse en el máximo anotador del equipo londinense, con hasta 6 tantos en 14 partidos. En su último gol, ante el Copenaghen en Champions League, hizo gala de toda su velocidad atravesando el campo entero para definir como un auténtico delantero y poner el 3-0 en el marcador. Una secuencia prácticamente calcada al gol que le valió un Puskas a Heung-Min Son en 2019 ante el Burnley.
Van de Ven también fue clave en la histórica conquista del título de Europa League que puso fin a la espera de 17 años sin trofeos del Tottenham, manteniendo la portería imbatida con una salvada espectacular sobre la línea en la segunda parte. Los aficionados ya cantan su nombre en los partidos y muchos clubes están interesados en ficharle, pero de momento tiene contrato hasta 2029 y su valor de mercado no para de crecer (55 millones de euros).
El Tottenham ganó por 4-0 en casa y extendió su racha de imbatibilidad en casa en competiciones europeas a 22 partidos (17 victorias y un +47 en diferencia de goles), pero todo lo contrario ocurre cuando los del norte de Londres reciben en su espectacular feudo a rivales de la Premier League. Han acumulado la mísera cantidad de 16 puntos en 20 partidos, el peor registro con diferencia de cualquier equipo de la Premier, y la derrota del pasado fin de semana ante el Chelsea por 0-1 dejó una imagen preocupante entre Van de Ven y Thomas Frank. El holandés ejercía de capitán y pareció ignorar las indicaciones del técnico al final del partido, dejándolo petrificado sobre el césped ante el comportamiento de su jugador.
La calma después de la tormenta
Después del encuentro ante el Chelsea, Frank comunicó que tanto Van de Ven como Djed Spence se habían disculpado por su reacción en privado, y que había sido fruto de la frustración del resultado y nada más. Tras la victoria y el gol de Van de Ven, el técnico danés disipó cualquier indicio de conflicto con una broma: "Micky van de Ven es nuestro máximo goleador en todas las competiciones, así que puede seguir pasando por mi lado si está enfadado después de un partido"
