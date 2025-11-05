Max Dowman, la joya del Arsenal de 15 años que no para de batir récords

El Arsenal de Mikel Arteta es el equipo del momento, pero todo apunta a que también lo será en el futuro. La victoria, con portería imbatida, se ha convertido en rutina en la parte roja del norte de Londres, así que a día de hoy lo único que sorprende es que un chaval de 15 años esté jugando con el primer equipo como si nada. Max Dowman empezó a formar parte de la dinámica de grupo cuando tenía 14 años, y ayer por la noche se convirtió en el debutante más joven en la historia de la UEFA Champions League con 15 años y 308 días, superando a Youssoufa Moukoko y Lamine Yamal.

Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫#UCL pic.twitter.com/SJvL06qSMG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025

“Lo que ha hecho en el campo, con el primer balón que recibe, encara a los rivales, empieza a driblar, provoca una falta. Eso es personalidad, eso es coraje y eso no se puede enseñar. Se tiene o no se tiene," dijo Arteta después de la victoria por 0-3 ante el Slavia Praga: "Da igual lo que diga su pasaporte. Lo pones en esta situación y es capaz de adaptarse”. Ese es Dowman, la nueva joya del conjunto gunner que deslumbra a rivales y compañeros con cada toque de balón. Ya lo hacía en Billericay, Essex, cuando todavía tenía 6 años y los scouts del Arsenal se fijaron en él por primera vez, y no dudaron en traerlo al club de su vida y de su familia.

A partir de ese momento, el jovencísimo Dowman no ha parado de subir categorías hasta plantarse en los entrenamientos dirigidos por Arteta, donde ha contado con la confianza suficiente para disputar varios encuentros de competiciones oficiales. Su debut en Premier League llegó en agosto en la victoria por 5-0 ante el Leeds, cuando tenía 15 años y 235 días, y por poco no superó a su compañero Ethan Nwaneri que debutó con 15 años y 181 días, y todavía ostenta el récord de precocidad en la máxima categoría inglesa.

Max Dowman celebra haber provocado un penalti en su debut de Premier League con Ethan Nwaneri. / ANDY RAIN / EFE

Líder en precocidad

Donde sí que ha batido todos los récords de precocidad es en la Carabao Cup, la copa de la liga inglesa, donde hizo su debut la semana pasada con 15 años y 302 días, superando al portero Jack Porter, compañero suyo en categorías inferiores. A la vez, Dowman también se convirtió en el titular más joven en la historia del Arsenal, ya que hasta el momento solo había jugado saliendo desde el banquillo, al igual que lo hizo anoche cuando entró en lugar de Jurren Timber en el minuto 72 con el partido más que encarrilado para los gunners.

Ahora Dowman apunta a romper los récords que no solo tienen que ver con las apariciones, sino con los goles. Ya es el más joven en hacerlo en UEFA Youth League y con la sub19 de Inglaterra, pero pronto podría superar varias marcas de precocidad más. En Champions League, Ansu Fati sigue siendo el más joven en marcar con 17 años y 40 días, mientras que Cesc Fábregas es el más joven en hacerlo con el primer equipo del Arsenal con 16 años y 212 días.

A pesar de tener un futuro prácticamente asegurado como futbolista en la élite, si es que no lo es ya, Max Dowman sigue estudiando dentro de la ciudad deportiva del club para poder presentarse a los exámenes GCSE (equivalentes a la evaluación final de la ESO). El hecho de no ser mayor de edad obliga a Dowman a ir acompañado de un miembro de seguridad cuando viaja con el primer equipo, así como tener que cambiarse en un vestuario aparte a sus compañeros adultos como regla general que establece la Premier League.