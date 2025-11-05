Laporta arropa a Lamine Yamal: "Estoy a su lado para cuidarle y protegerle"

En el ayuntamiento de Brujas, antes de un acto institucional y de la comida de directivas en el marco del partido de Champions de esta noche, Joan Laporta ha hecho una defensa cerrada de Lamine Yamal y se ha comprometido a cuidarle desde su posición de presidente del Barça.

“Lamine es un genio. Estoy totalmente a su lado y dándole apoyo. Es un chaval fantástico, es un jugador genial. Tenemos en el Barça la suerte de generar estos jugadores, y lo que tenemos que hacer, y yo lo hago y lo haré, es cuidarle, y estoy alineado en proteger a Lamine. Es un chaval de 18 años y toda la fama que le ha venido de golpe no es fácil de digerir, pero lo está llevando con mucha naturalidad", recitó de corrillo Laporta.

El mandatario expresó toda su empatía con el delantero. "Es simpático y un jugador excepcional. Hay que ser comprensivos con él. Tiene, como sabéis, la pubalgia, que no se cura de hoy para mañana y está trabajando muy bien en su proceso de recuperación".

Laporta se acordó también de otros futbolistas lesionados. "Me viene a la cabeza Gavi, que mañana y tarde está trabajando para que la rodilla se extienda más. Es admirable el trabajo que están haciendo. Y Lamine lo va compaginando con jugar los partidos. A su lado siempre”.

Flick y Lamine conversando en la banda durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Elche en el estadio LLuis Companys. / JORDI COTRINA / EPC

Se refirió también a Laporta a una información publicada en el diario ABC en que aludía a un cansancio de Hansi Flick y que por ello planeaba abandonar al final de esta temporada y que así se lo había comunicado a los miembros de su staff. Laporta reiteró lo que desde el club azulgrana se ha transmitido en las últimas horas: no hay nada de cierto en ello. "Hansi está muy a gusto en el Barça, le hace ilusión ser entrenador del Barça de un estadio con 105.000 espectadores”.