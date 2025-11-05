ACTUALIDAD AZULGRANA
Laporta arropa a Lamine Yamal: "Estoy a su lado para cuidarle y protegerle"
El presidente del Barça pide comprensión hacia el delantero de 18 años, ya que "toda la fama que le ha venido de golpe no es fácil de digerir, pero lo está llevando con mucha naturalidad"
El Barça vuelve a Brujas: del nacimiento de Iniesta al renacer de Lewandowski
En el ayuntamiento de Brujas, antes de un acto institucional y de la comida de directivas en el marco del partido de Champions de esta noche, Joan Laporta ha hecho una defensa cerrada de Lamine Yamal y se ha comprometido a cuidarle desde su posición de presidente del Barça.
“Lamine es un genio. Estoy totalmente a su lado y dándole apoyo. Es un chaval fantástico, es un jugador genial. Tenemos en el Barça la suerte de generar estos jugadores, y lo que tenemos que hacer, y yo lo hago y lo haré, es cuidarle, y estoy alineado en proteger a Lamine. Es un chaval de 18 años y toda la fama que le ha venido de golpe no es fácil de digerir, pero lo está llevando con mucha naturalidad", recitó de corrillo Laporta.
El mandatario expresó toda su empatía con el delantero. "Es simpático y un jugador excepcional. Hay que ser comprensivos con él. Tiene, como sabéis, la pubalgia, que no se cura de hoy para mañana y está trabajando muy bien en su proceso de recuperación".
Laporta se acordó también de otros futbolistas lesionados. "Me viene a la cabeza Gavi, que mañana y tarde está trabajando para que la rodilla se extienda más. Es admirable el trabajo que están haciendo. Y Lamine lo va compaginando con jugar los partidos. A su lado siempre”.
Se refirió también a Laporta a una información publicada en el diario ABC en que aludía a un cansancio de Hansi Flick y que por ello planeaba abandonar al final de esta temporada y que así se lo había comunicado a los miembros de su staff. Laporta reiteró lo que desde el club azulgrana se ha transmitido en las últimas horas: no hay nada de cierto en ello. "Hansi está muy a gusto en el Barça, le hace ilusión ser entrenador del Barça de un estadio con 105.000 espectadores”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto: 'Yo estoy aquí por meritocracia, no por género
- Raúl Albiol revela la convivencia Barça-Madrid en la Selección: 'Ellos iban por un lado y nosotros por otro
- La oposición busca derrocar a Laporta mediante una compleja unión
- Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
- Entradas para el entrenamiento del Barça en el Camp Nou: de 5 a 10 euros y 2,5 en gastos de gestión
- Marcos Senna: 'Los inmigrantes que vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos
- Yamamoto, el líder en los Dodgers de un grupo de inmigrantes de Los Ángeles, ciudad que Trump detesta
- Jefe, esté atento: hoy juega el Elche en Barcelona