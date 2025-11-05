Las claves de la alineación del Barça: Flick repite once en Brujas

Por primera vez repite alineación Hansi Flick. Sin mucho margen de maniobra, pero con posibilidades de hacer alguna combinación, el entrenador ha decidido apostar por los mismos jugadores que batieron al Elche. Los cambios en el once titular se había reducido a una media de dos por partido, pero del domingo al miércoles no se registrará ningún cambio.

Ronald Araujo había sustituido a Pau Cubarsí en la última formación y Marc Casadó había ocupado el puesto del lesionado Pedri. Los dos se mantienen entre los once elegidos. Flick no ha querido arriesgar dando entrada, por ejemplo, a Dani Olmo y Robert Lewandowski, que reaparecieron en el último encuentro. Lewandowski compareció en la sala de prensa del martes, y algunas voces auguraban el salto a la titularidad, que no se producirá. Los dos, presumiblemente, entrarán durante el partido.

La alienación frente al Brujas, por tanto, está formada por Szczesny en la portería; Koundé, Araujo, Eric y Balde en la defensa; De Jong, Casadó, Fermín se repartirán las posiciones del centro del campo, aunque Casadó ejercerá de pivote posicional, y delante se reunirán Lamine Yamal, Ferran y Rashford.

En el banquillo aguardarán los porteros Diego Kochen y Eden Aller, más Cubarsí, Gerard Martín., Xavi Espart, Marc Bernal, Dro Fernández, Olmo, Roony Bardghji y Lewandowski.

Nicky Hayen, el entrenador del Brujas, presentará este once: Janckers; Sabbe, ordeóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika; Forbs, Vanaken, Tzolis; y Tresoldi.