Brujas – Barça, hoy en directo: última hora de partido de Champions

Se incendia un bus que transportaba aficionados del Barça en Brujas.

Se incendia un bus que transportaba aficionados del Barça en Brujas. / Nil Jaimejuan

Laia Bonals

Laia Bonals

Esta noche (21:00 h CET) en el Jan Breydel Stadium de Brujas, el FC Barcelona se enfrenta al Club Brugge en la cuarta jornada de fase de grupos de la UEFA Champions League 2025‑26. El conjunto blaugrana, dirigido por Hansi Flick, busca una victoria que reafirme sus aspiraciones europeas y le permita recuperar sensaciones tras tropiezos previos. Del otro lado, el adversario flamenco intentará complicar la contienda con el empuje de su afición y el orgullo de jugar en casa.

  1. Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto: 'Yo estoy aquí por meritocracia, no por género
  2. Raúl Albiol revela la convivencia Barça-Madrid en la Selección: 'Ellos iban por un lado y nosotros por otro
  3. La oposición busca derrocar a Laporta mediante una compleja unión
  4. ¡Ojo! Si lo dice el New York Times, habrá que creérselo
  5. Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
  6. Entradas para el entrenamiento del Barça en el Camp Nou: de 5 a 10 euros y 2,5 en gastos de gestión
  7. El Liverpool derriba a un inmenso Courtois para llenar de dudas al Real Madrid
  8. Marcos Senna: 'Los inmigrantes que vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos

Las claves de la alineación del Barça: Flick repite once en Brujas

La asamblea del Real Madrid será el 23 de noviembre, pero Florentino no incluye el cambio del modelo del club en orden del día

Achille Polonara sale del coma en su lucha contra la leucemia: "Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir"

Micky Van de Ven, el futbolista más rápido de la historia de la Premier (37,38 km/h) que aspira al gol del año

La luchadora Angélica Nieto conquista el mundo a los 18 años

Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou

Así es la camiseta de España para el Mundial: rojo y azul se mezclan en busca de la segunda estrella

