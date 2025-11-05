En Directo
DIRECTO
Brujas – Barça, hoy en directo: última hora de partido de Champions
Esta noche (21:00 h CET) en el Jan Breydel Stadium de Brujas, el FC Barcelona se enfrenta al Club Brugge en la cuarta jornada de fase de grupos de la UEFA Champions League 2025‑26. El conjunto blaugrana, dirigido por Hansi Flick, busca una victoria que reafirme sus aspiraciones europeas y le permita recuperar sensaciones tras tropiezos previos. Del otro lado, el adversario flamenco intentará complicar la contienda con el empuje de su afición y el orgullo de jugar en casa.
Los futbolistas ya calientan sobre el verde. Un cuarto de hora para que empiece el partido.
Flick: ""Vamos a tener que ir contando poco a poco con los jugadores que están en la enfermería. Necesitamos recuperar sensaciones ante el Elche y esperamos un partido similar: es un equipo técnicamente muy bueno y va a ser un equipo difícil que nos va a presionar uno contra uno y habrá que jugar con confianza. Repito once porque creo en este equipo: hemos decidido no hacer cambios por eso. Desde luego son jugadores técnicamente muy buenos, Forbs es un jugador muy bueno y mury rápido y tendremos que estar atentos"
Joan Domènech
Brujas es el lugar donde nació Andrés Iniesta. Debutó el geniecillo de Fuentealbilla en un Barça (29 de octubre 2002) con seis canteranos. Una rareza reservada para citas intrascendentes como era aquella, con el equipo ya clasificado para la segunda liguilla de la Champions.
El Barça vuelve a Brujas: del nacimiento de Iniesta al renacer de Lewandowski
Los jugadores del Barça, ya en el estadio.
Incendiado un autobús de aficionados del Barça en Brujas por culpa de una bengala
Todo ha quedado en un susto, pero hace unos minutos uno de los autobuses que llevaba a aficionados azulgranas del centro de la ciudad al estadio se ha incendiado por culpa de una bengala encendida en el interior. Un lumbreras, sí. Por suerte, nadie ha salido herido.
Joan Domènech
Las claves
Por primera vez repite alineación Hansi Flick. Sin mucho margen de maniobra, pero con posibilidades de hacer alguna combinación, el entrenador ha decidido apostar por los mismos jugadores que batieron al Elche. Los cambios en el once titular se había reducido a una media de dos por partido, pero del domingo al miércoles no se registrará ningún cambio.
Las claves de la alineación del Barça: Flick repite once en Brujas
Once azulgrana
Hansi Flick deja a Lewandowski en el banquillo. El tecnico azulgrana apuesta por Szczsney, Koundé , Balde, Éric, Araújo, Casado, De Jong, Fermín , Lamine Yamal, Rashford y Ferrán Torres. Mismo once que contra el Elche el domingo pasado.
¡Bienvenidas y bienvenidos!
Noche de Champions. El Barça visita al Brujas en la cuarta jornada de esta liguilla de Champions. Os contamos en EL PERIÓDICO todo lo que dé de sí el encuentro.
