El Barça vuelve a Brujas: del nacimiento de Iniesta al renacer de Lewandowski

Brujas es el lugar donde nació Andrés Iniesta. Debutó el geniecillo de Fuentealbilla en un Barça (29 de octubre 2002) con seis canteranos. Una rareza reservada para citas intrascendentes como era aquella, con el equipo ya clasificado para la segunda liguilla de la Champions.

El Barça de hoy, 23 años después, y tras el paso de Pep Guardiola por el banquillo y la profusión extraordinaria de canteranos en la plantilla, presenta habitualmente medio equipo de jugadores formados en casa. Cubarsí, Eric, Balde, Fermín y Lamine Yamal son titulares; Dani Olmo lo es cuando está bien, igual que el lesionado Gavi, y Casadó y Gerard Martín tienen minutos con frecuencia; a la espera está Marc Bernal, mientras Dro y los primos Antonio y Guille Fernández miran y aprenden.

Flick conversa con Rashford en el último entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

Donde nació Iniesta espera renacer Robert Lewandowski. A los 37 años, el contrapunto a los niños. "Ahora empieza mi temporada", dijo el delantero polaco. Siente que el curso arranca para él en la ciudad belga, entrado noviembre, en la cuarta jornada de la Champions, pese a que ya ha participado en 10 de los 14 compromisos anteriores.

Dos lesiones

Lewandowski se sentó en la sala de prensa de Brujas deseando que el partido deje atrás el intermitente inicio, interrumpido por dos lesiones musculares. Una en julio y otra en octubre. Las dos en el mismo bíceps femoral del muslo izquierdo. "Físicamente me siento muy bien", garantizó, presumiendo del trabajo efectuado durante las tres últimas semanas con los fisioterapeutas y un preparador personal.

El exfutbolista belga Franky van der Elst, al final de la rueda de prensa, acude a saludar a Hansi Flick. / Dani Barbeito / SPO

"No he tenido ningún jugador más profesional que Robert desde que soy entrenador", aseguró Hansi Flick, sin disimular la satisfacción y la tranquilidad que supone tener al máximo goleador del equipo en el césped. Por más que no tenga reproche alguno al rendimiento de Marcus Rashford y Ferran Torres, que han marcado seis tantos cada uno. Igual que Fermín López. Lewandowski lleva cuatro.

Feliz también está Flick porque con el regreso de Lewandowski y el de Dani Olmo, el equipo consigue "más estabilidad" en el campo después de que la incorporación de los lesionados haya elevado el nivel de los entrenamientos. A partir de ahí, como una consecuencia lógica, los resultados habrían de mejorar y el Barça se asemejará al del pasado. Ha empeorado ligeramente con una derrota más y un empate en 14 partidos.

Joan Garcia, en el entrenamiento matinal del martes antes del viaje a Brujas. / Valentí Enrich / SPO

La selección y Lamine

"La temporada pasada era diferente, no se puede comparar", abominó Flick, aludiendo a las lesiones. Gavi, Pedri, Raphinha y Cristensen, más Joan Garcia y Ter Stegen son los ausentes. El margen de maniobra para introducir cambios en la alineación está limitado. Lamine Yamal no descansará en favor de una buena evolución de la pubalgia. El Barça teme que tampoco descanse si Luis de la Fuente le llama. "No es mi problema si va con la selección", dijo Flick.

Lewandowski no rehuyó del todo la comparación. "Si hablamos de números, no sé si podré hacer lo mismo porque he perdido muchos minutos [jugó 52 partidos y marcó 42 goles], pero si estoy en el campo puede ser que, si no lo mismo, sea similar", dijo.

Rueda de prensa de Hansi Flick y Robert Lewandowski en brujas. / Dani Barbeito / SPO

El final del contrato

Iniesta comenzaba su trayectoria profesional en Brujas y Lewandowski enfila el final. Su particular temporada es también la última de su contrato. «Ahora no es importante todavía», terció el delantero, "no tengo prisa para pensar en mi futuro". De regreso al césped, su prioridad de "marcar goles y ayudar al equipo a ganar partidos".

"Muchas cosas pueden cambiar en la vida", relativizó el futbolista polaco desde la tranquilidad que le conceden los 37 años y la paz de una carrera prácticamente hecha a falta de la guinda.