La asamblea del Real Madrid será el 22-23 de noviembre, pero Florentino aún sopesa si comunicará el nuevo modelo de club

Después de dar muchas vueltas al calendario, porque el Real Madrid no jugará en el Santiago Bernabéu los próximos seis partidos, el club ha decidido colocar la Asamblea General del club el fin de semana del 22-23 de noviembre. Así lo adelantaba el diario AS y lo confirmaban a este medio fuentes del club. Ese fin de semana los de Xabi Alonso se trasladarán a Elche para medirse al equipo ilicitano (21:00 horas). Esta tarde se reunirá la Junta Directiva para aprobar la convocatoria, además de concretar los puntos del día de la asamblea. No está confirmado todavía que se incluya el debate sobre el cambio de modelo de club, porque podría dejarse para más adelante y convocar una asamblea extraordinaria cuando Florentino Pérez tenga más encauzado el asunto.

Lo que sí está confirmado es que se presentarán las cifras anuales, que volverán a registrar un récord de ingresos. La pasada temporada estos ingresos llegaron a 1.185 millones de euros, y en esta se han superado, según advierten desde el club. Estabilizada esa cifra por encima de los mil millones, la remodelación del estadio Santiago Bernabéu está provocando un aumento suculento de los ingresos ordinarios del club, a lo que se suma también el crecimiento en otras áreas como la de negocio. En la Asamblea se producirá la liquidación de las cuentas, la aprobación de las de este ejercicio y también el de las cuotas sociales. Se da por hecho que será por unanimidad o por aclamación popular de los socios compromisarios que acuden a la misma.

El nuevo modelo societario, en duda

No está confirmado que se vaya a abordar el cambio de modelo de club, por más que ya en la asamblea del año pasado Florentino advirtiese en su discurso que “el Real Madrid debe tener una estructura organizativa que nos proteja como institución y, también, a todos como propietarios del club. No tengan ninguna duda de que haremos todo lo que sea necesario para que este club siga siendo de sus socios, como lo ha sido en sus 122 años de historia. En definitiva, para que nadie pueda quitarnos nuestro patrimonio económico. Para ello, les confirmo que traeremos a esta Asamblea una propuesta de reorganización".

El objetivo es que los socios del Real Madrid sigan siendo los dueños de la entidad, como ocurre con los clubes deportivos, poniendo en el mercado una parte de la propiedad de la sociedad, como ocurre con las sociedades anónimas deportivas (SAD). En reuniones con socios compromisarios hace un año, Florentino mencionó el 'modelo alemán' o 'modelo Bayern'. Consiste en que la mayoría accionarial del club se reserva a los socios, abriendo un máximo de 49% a empresas externas y ha servido de inspiración recurrente en el Bernabéu, pero choca con la legislación española, que no prevé un híbrido como ese: o se es un club deportivo, con un voto por socio, o se es una SAD, lo que abre la puerta a que cualquiera pueda hacerse con acciones hasta, ulteriormente, hacerse con el control total de la sociedad.

El gurú financiero de confianza de Florentino Pérez, Anas Laghrari, es partidario de la creación de una filial mercantil que vehicule ciertas líneas de negocio del club. Es decir, que el Real Madrid mantenga su estructura social actual, poniendo en el mercado una parte de su actividad mercantil. De hecho, el Real Madrid ya posee una sociedad mercantil, llamada Real Madrid Estadio SL, creada en 2021 para la gestión de diversos aspectos vinculados al Santiago Bernabéu. Esta sociedad, por ejemplo, es a su vez propietaria de Aparcamientos del Santiago Bernabéu SL, creada para la construcción de los parkings cuya adjudicación por parte del Ayuntamiento de Madrid ha sido revocada por la Justicia ya en dos ocasiones. Esta tarde se confirmará la fecha y los puntos del orden del día, además de iniciarse las reuniones que el presidente mantiene con los socios compromisarios antes de la celebración de la asamblea.