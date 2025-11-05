Agotadas las entradas para el entrenamiento del Barça en el Camp Nou

Después de mucho tiempo de movilización baja en entusiasmo por parte de la masa social azulgrana, el FC Barcelona ha podido notificar una muestra de que el retorno al Spotify Camp Nou quizá pueda revertir la situación. Las entradas para contemplar el entrenamiento de puertas abiertas que el equipo de Hansi Flick llevará a cabo este viernes en el estadio en obras se han agotado, según ha comunicado la entidad barcelonista.

El club puso a disposición de los aficionados barcelonistas 23.000 entradas a un precio entre los 5 y los 10 euros, más 2,5 en gastos de gestión, ubicadas entre Tribuna y Gol Sur. Son las dos zonas en las que el club dispone del permiso de Licencia de Primera Ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona, la que corresponde a la fase 1A de la remodelación. Anuncia el club que puede que en los próximos días libere entradas adicionales en el caso de que las reservadas para compromisos institucionales o técnicos no sean finalmente utilizadas.

Avance de las obras del Camp Nou, con obreros trabajando y turistas visitando el exterior del estadio. / Zowy Voeten

El entrenamiento, que se producirá dos días después del encuentro de hoy del Barça ante el Brujas en Champions, servirá a la entidad azulgrana como prueba para el regreso oficial al Camp Nou, para el que no hay fecha oficial todavía, después de dos temporadas de exilio. Depende de que el consistorio conceda al Barça la licencia de la fase 1B, la que posibilita ocupar la zona de Lateral, justo enfrente de Tribuna.

Entonces el recinto podrá acoger a 45.000 espectadores, suficientes para equipar el rendimiento económico del Camp Nou con el de Montjuïc. En las oficinas de Arístides Maillol se baraja ahora como posibles fechas del esperado retorno el partido de Liga ante el Athletic, el 22 de noviembre, o ante el Alavés, el 29 del mismo mes.

Los accesos, clave

Este primer entrenamiento abierto al público servirá, según ha explicado el FC Barcelona, como "prueba técnica y operativa para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de accesos y diferentes aspectos de la instalación", como la megafonía y la iluminación. Pero a nadie escapa que el meollo del test será la seguridad de los espectadores, en particular la entrada y salida del estadio. Este punto es el que provocó, al detectar deficencias, que el ayuntamiento retrasara la concesión de la licencia de primera ocupación de la fase 1A.

Vista general del remodelado Spotify Camp Nou desde el gol sur durante la visita de obras facilitado a los medios de comunicación el 23 de septiembre de 2025. / JORDI COTRINA / EPC

Sea ante el Athletic o ante el Alavés, el regreso al Camp Nou se daría justo un año más tarde de lo previsto y con menos espectadores de lo anunciado en su momento, cuando se desveló a la constructora turca Limak como ganadora del concurso interno. Entonces se dijo que en noviembre de 2024, coincidiendo con el 125º del nacimiento del FC Barcelona, entrarían unos 60.000 espectadores.

Este examen de estrés al Camp Nou coincide con la protesta de un grupo de trabajadores de una compañía subcontratada, que este martes se congregaron a primera hora de la mañana para protestar en los accesos al estadio por el goteo de despidos. Son trabajadores que han estado operando sin la documentación en regla, mayoritariamente con el permiso de residencia caducado y sin un permiso de trabajo en vigor.