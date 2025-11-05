Achille Polonara sale de un coma de 10 días: "Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir"

Achille Polonara ya se encuentra fuera de peligro inmediato tras haber pasado 10 días en coma por complicaciones sufridas tras someterse a un trasplante de médula ósea el pasado 25 de septiembre. El exjugador de Baskonia y Virtus Bolonia fue diagnosticado con leucemia mieloide el pasado 16 de junio y estaba a la espera de recibir el alta médica cuando sufrió una embolia cerebral y fue inducido a coma. Actualmente se encuentra fuera de peligro inminente, y los médicos le han asegurado que ha superado el momento más crítico después de tener un 90% de posibilidades de morir.

Período de recuperación

Desde este fin de semana, Polonara puede salir ocasionalmente del hospital. El sábado pasado, según medios locales, salió por primera vez para celebrar el cumpleaños de su hija Vitoria, la mayor de sus dos hijos. Sin embargo, sigue en fase de recuperación del trasplante de médula ósea y de las secuelas de la embolia cerebral, pero está dando pasos muy positivos hacia su curación total de la leucemia. "Ha vuelto, pero todavía no es él. Ahora toda la familia tenemos que hacer un recorrido", fueron las palabras de Erika Bufano, su mujer, a Niccolò De Devitiis, periodista del programa televisivo 'Le Iene'.

Tras despertarse del coma Polonara no hablaba, pero reconoció a su esposa y luego empezó a decir sus primeras palabras: "Al principio hacía preguntas sin sentido, luego empezó a cantar algunas canciones", contó Erika Bufano."No era creyente, pero he rezado mucho estos últimos días. Le decía: 'Por favor, no me dejes, te necesito'. Su mayor preocupación era: '¿Volveré a ser el de antes?'. Ahora tendrá que comprometerse con la fisioterapia, porque hasta ahora, cuando entra el fisioterapeuta, resopla y maldice."

Historia de superación

Esta nueva prueba de superación se produce después de haber superado un cáncer testicular en 2023. Polonara se enfrentó a la enfermedad con determinación, se sometió a cirugía y a un ciclo de quimioterapia, y apenas dos meses después, en diciembre, regresó a las canchas. Pese a la enfermedad, Polonara sigue con su objetivo de volver a jugar y, tras dejar el Virtus Bologna, ha firmado este verano por tres años con el Dinamo Sassari.