Historia de superación
Achille Polonara sale de un coma de 10 días: "Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir"
El jugador italiano de Dínamo Sassari fue diagnosticado con leucemia mieloide el 16 de junio.
Giacomo Leoni Amat
Achille Polonara ya se encuentra fuera de peligro inmediato tras haber pasado 10 días en coma por complicaciones sufridas tras someterse a un trasplante de médula ósea el pasado 25 de septiembre. El exjugador de Baskonia y Virtus Bolonia fue diagnosticado con leucemia mieloide el pasado 16 de junio y estaba a la espera de recibir el alta médica cuando sufrió una embolia cerebral y fue inducido a coma. Actualmente se encuentra fuera de peligro inminente, y los médicos le han asegurado que ha superado el momento más crítico después de tener un 90% de posibilidades de morir.
Período de recuperación
Desde este fin de semana, Polonara puede salir ocasionalmente del hospital. El sábado pasado, según medios locales, salió por primera vez para celebrar el cumpleaños de su hija Vitoria, la mayor de sus dos hijos. Sin embargo, sigue en fase de recuperación del trasplante de médula ósea y de las secuelas de la embolia cerebral, pero está dando pasos muy positivos hacia su curación total de la leucemia. "Ha vuelto, pero todavía no es él. Ahora toda la familia tenemos que hacer un recorrido", fueron las palabras de Erika Bufano, su mujer, a Niccolò De Devitiis, periodista del programa televisivo 'Le Iene'.
Tras despertarse del coma Polonara no hablaba, pero reconoció a su esposa y luego empezó a decir sus primeras palabras: "Al principio hacía preguntas sin sentido, luego empezó a cantar algunas canciones", contó Erika Bufano."No era creyente, pero he rezado mucho estos últimos días. Le decía: 'Por favor, no me dejes, te necesito'. Su mayor preocupación era: '¿Volveré a ser el de antes?'. Ahora tendrá que comprometerse con la fisioterapia, porque hasta ahora, cuando entra el fisioterapeuta, resopla y maldice."
Historia de superación
Esta nueva prueba de superación se produce después de haber superado un cáncer testicular en 2023. Polonara se enfrentó a la enfermedad con determinación, se sometió a cirugía y a un ciclo de quimioterapia, y apenas dos meses después, en diciembre, regresó a las canchas. Pese a la enfermedad, Polonara sigue con su objetivo de volver a jugar y, tras dejar el Virtus Bologna, ha firmado este verano por tres años con el Dinamo Sassari.
Suscríbete para seguir leyendo
- Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto: 'Yo estoy aquí por meritocracia, no por género
- Raúl Albiol revela la convivencia Barça-Madrid en la Selección: 'Ellos iban por un lado y nosotros por otro
- La oposición busca derrocar a Laporta mediante una compleja unión
- Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
- Entradas para el entrenamiento del Barça en el Camp Nou: de 5 a 10 euros y 2,5 en gastos de gestión
- Marcos Senna: 'Los inmigrantes que vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos
- Yamamoto, el líder en los Dodgers de un grupo de inmigrantes de Los Ángeles, ciudad que Trump detesta
- Jefe, esté atento: hoy juega el Elche en Barcelona