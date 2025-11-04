Sorteo del Mundial femenino 2027, última hora en directo: resultados y equipos

En Directo
Hoy martes 4 de noviembre, a las 13:00 h, se celebrará el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Clasificación Femenina de Europa. Este sorteo definirá los grupos de las tres ligas que se disputarán entre febrero/marzo y junio de 2026, de donde saldrán las selecciones que lucharán por las plazas europeas para el Mundial Femenino de 2027 en Brasil. Además, el resultado marcará el camino hacia los play-offs de finales de 2026 y establecerá los ascensos y descensos de cara a la próxima Liga de Naciones Femenina de la UEFA.
Torrecilla destaca que, una vez igualadas las fuerzas físicas con otras selecciones como Inglaterra o Alemania, lo que la hace estar en el Top mundial es el toque de balón y el fútbol que despliega.
"La Eurocopa en Suiza fue increíble. Para mi, ha sido la mejor sin duda. Lo importante fue la visibilidad que se le dio al fútbol femenino y eso es lo que cuenta", comenta Torrecilla.
Virginia Torrecilla será la mano inocente en el sorteo de la fase clasificatoria del Mundial 2027. La ahora comentarista es la invitada especial de la UEFA para este sorteo.
Con los parlamentos introductorios hechos, las presentadoras repasan las trayectorias de las selecciones para llegar a la final de la Nations League que disputaran en las próximas semanas España y Alemania.
¡Empieza el sorteo!
Empieza ya el sorteo para la clasificación europea para el Mundial 2027 que se disputará en Brasil. España lleva el cartel de favorita como flamante campeona.
Inicio
En breves instantes empieza el sorteo.
Información para el sorteo
Estos son los países y a que liga corresponden.
Liga A: Francia, Alemania, España, Suecia, Países Bajos, Inglaterra, Italia, Noruega, Dinamarca, Austria, Islandia, Polonia, Eslovenia, Serbia, Ucrania y República de Irlanda.
Liga B: Bélgica, Portugal, Gales, Suiza, Escocia, Chequia, Finlandia, Irlanda del Norte, Albania, Turquía, Eslovaquia, Israel, Luxemburgo, Malta, Montenegro y Letonia.
Liga C: Bosnia y Herzegovina, Hungría, Rumanía, Bielorrusia, Croacia, Grecia, Chipre, Kosovo, Azerbaiyán, Islas Feroe, Kazajistán, Estonia, Lituania, Armenia, Bulgaria, Moldavia, Macedonia del Norte, Georgia, Andorra, Liechtenstein y Gibraltar.
Final de la Nations en el horizonte
Antes de enfocarse en el Mundial, España enfrenta un reto más cercano: la final de la Nations League contra Alemania, un duelo estelar entre dos potencias europeas. Mientras tanto, Inglaterra, actual campeona de la Eurocopa, se perfila también como una de las principales candidatas en el camino hacia el Mundial 2027.
Una vez se hayan disputados todos los encuentros, la primera selección clasificada de cada grupo obtendrá el billete para Brasil 2027; la segunda/tercera jugará un playoff ruta 1 (ante los mejores equipos de las ligas B y C); la cuarta, un playoff ruta 2 (contra selecciones de la liga B).
