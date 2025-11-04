Sorteo del Mundial femenino 2027, última hora en directo: resultados y equipos

Información para el sorteo

Estos son los países y a que liga corresponden.

Liga A: Francia, Alemania, España, Suecia, Países Bajos, Inglaterra, Italia, Noruega, Dinamarca, Austria, Islandia, Polonia, Eslovenia, Serbia, Ucrania y República de Irlanda.

Liga B: Bélgica, Portugal, Gales, Suiza, Escocia, Chequia, Finlandia, Irlanda del Norte, Albania, Turquía, Eslovaquia, Israel, Luxemburgo, Malta, Montenegro y Letonia.

Liga C: Bosnia y Herzegovina, Hungría, Rumanía, Bielorrusia, Croacia, Grecia, Chipre, Kosovo, Azerbaiyán, Islas Feroe, Kazajistán, Estonia, Lituania, Armenia, Bulgaria, Moldavia, Macedonia del Norte, Georgia, Andorra, Liechtenstein y Gibraltar.