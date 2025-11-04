Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo del Mundial femenino 2027, última hora en directo: resultados y equipos

Bola de España, vigentes campeonas del Mundial

Bola de España, vigentes campeonas del Mundial / UEFA

Laia Bonals

Laia Bonals

Hoy martes 4 de noviembre, a las 13:00 h, se celebrará el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Clasificación Femenina de Europa. Este sorteo definirá los grupos de las tres ligas que se disputarán entre febrero/marzo y junio de 2026, de donde saldrán las selecciones que lucharán por las plazas europeas para el Mundial Femenino de 2027 en Brasil. Además, el resultado marcará el camino hacia los play-offs de finales de 2026 y establecerá los ascensos y descensos de cara a la próxima Liga de Naciones Femenina de la UEFA.

Milos Sarcev, exculturista y entrenador experto en fitness, opina de Joan Pradells: "Tienes todas las razones para hacerlo"

Sorteo del Mundial femenino 2027, última hora en directo: resultados y equipos

El Atlético le roba la 'pole position' al Real Madrid como centro de eventos del Gran Premio de España de Fórmula 1

Antetokounmpo silencia los abucheos de Indiana a Turner: "Gracias por salvarme"

El danés Mikkel Hansen se rapa su legendaria melena para apoyar la lucha contra el cáncer

Asfixia económica y falta de recursos: la 'Crida per a l'Esport Català' reclama "compromiso inmediato" del Govern

Entradas para el entrenamiento del Barça en el Camp Nou: de 5 a 10 euros y 2,5 en gastos de gestión

Julia Penella, el amor por el fútbol trasciende generaciones: "Mis dos pasiones son el deporte y poder ayudar a las personas"

