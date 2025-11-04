Sorpresa en el Barça femenino: Rafel Navarro, segundo entrenador, nuevo seleccionador de Suiza

Sorpresa absoluta. El Barça femenino pierde a uno de sus máximos baluartes en el banquillo. Rafel Navarro, segundo entrenador de Pere Romeu, deja el club azulgrana y es nombrado seleccionador de Suiza, país que albergó la última eurocopa. Sin duda, una baja muy sensible para el equipo catalán, que pierde una figura que le ha dado continuidad al equipo desde la etapa de Lluís Cortes como especialista a balón parado.

Hasta en dos ocasioines el Barça no apostó por él como relevo del entrenador saliente (tanto con la salida de Lluís Cortés como con la de Jonatan Giráldez), pero Navarro se quedó en la entidad como segundo entrenador. Ahora, Suiza, que ha hecho una gran y exitosa apuesta por el fútbol femenino con la Eurocopa le elige para relevar a la leyenda Pia Mariane Sundhage.

Este martes, el club ha emitido un breve comunicado explicando que se había llegado a un acuerdo entre las partes para rescindir el contrato del entrenador. Instantes después, era la Federación Suiza de Fútbol la que anunciaba el fichaje del entrenador hasta ahora del Barça como seleccionador.

Rafel Navarro se incorporó al club en 2019 y ha ejercido como técnico asistente de Pere Romeu, Jonatan Giráldez y Lluís Cortés. Durante estos años, Rafel ha contribuido a ganar 3 Champions, 6 ligas, 5 Copas de la Reina y 5 Supercopas. Desde la temporada pasada, el técnico de Gandesa ha ejercido como segundo entrenador y como enlace entre el equipo y la dirección deportiva.