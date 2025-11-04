El danés Mikkel Hansen se rapa su legendaria melena para apoyar la lucha contra el cáncer

La sociedad danesa está muy comprometida con luchas sociales en las que se vuelcan para ayudar a sus ciudadanos. Una de las que más ha sensibilizado en los últimos años a la población danesa es la lucha contra el cáncer. Y para ello nació la iniciativa “Knaek Cancer” (“Romper el Cáncer”), que se celebra cada año en la semana 43 del calendario, siendo una de las campañas de recaudación de fondos más grandes de esta nación escandinava.

El propósito de la misma es recaudar fondos para la investigación, prevención y apoyo a los pacientes que padecen la enfermedad y a las familias que las sufren con ellos. Este año la campaña concluyó el pasado sábado 25 de octubre con una importante gala que fue retransmitida en directo por la televisión danesa. La gala fue organizada por TV 2 y la Sociedad Danesa contra el Cáncer.

Y entre las diversas acciones que se realizaron para mentalizar a la sociedad de la necesidad de luchar contra esta enfermedad destacó una que tenía como protagonista a unas de las estrellas del deporte danés, el jugador de balonmano Mikkel Hansen. El jugador de 36 años decidió afeitarse la cabeza para mostrar su solidaridad con los pacientes de cáncer. Hansen, que ha sido considerado durante muchos años el mejor jugador de balonmano del mundo, ha destacado siempre por su larga melena. Algo que le definía más allá de las canchas y que en este caso ha decidido sacrificar como gesto personal para visibilizar una enfermedad que afecta a muchas familias.

Hansen no es ajeno a ello, porque a su propio padre le diagnosticaron cáncer. Pero como advierte el propio Mikkel en el vídeo que ha protagonizado, "por suerte hoy se encuentra bien". Al cortarse el pelo, quiere demostrar que luchamos juntos contra el cáncer. Mikkel ha comentado que para él "es importante apoyar una causa que afecta a tanta gente. El cáncer no solo afecta a la persona que se enferma, sino a toda la familia y a todos los que la rodean".

En el vídeo de la campaña, Hansen aparece sentado tranquilamente ante una cámara con su melena y en un momento determinado saca tijeras y una máquina de cortar el pelo y comienzan a caer mechones de su cabello al suelo. El vídeo va acompañado de un mensaje que afirma que el gesto de Hansen "simboliza la comunidad, la valentía y la esperanza en la lucha contra el cáncer". Y al final el jugador vuelve a dirigir la mirada a la cámara y se aprecia cómo se ha rapado su carismática melena en un gesto muy aplaudido por sus compatriotas.