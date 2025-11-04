Lewandowski no piensa en su futuro: "Ahora empieza mi temporada"

"Ahora empieza mi temporada". Robert Lewandowski ha participado en 10 de los 14 partidos, pero se sentaba en la sala de prensa de Brujas con la idea de que ese pasado reciente era una suerte de preámbulo de lo que será el transcurso de la campaña. Tenía la sensación el futbolista polaco, o deseaba tenerla, de que se situaba en el punto de partida del curso después de superar dos lesiones musculares en apenas cuatro meses.

Sufrió una rotura en el bíceps femoral izquierdo en julio que le impidió abrir la Liga y se produjo otra, en el mismo músculo, a mediados de octubre, jugando con la selección. Reapareció el pasado domingo. "Me siento físicamente muy bien, he hecho muy buen trabajo estas últimas tres semanas", aseguró Lewandowski, convencido de que no sufrirá ningún contratiempo más después de ponerse en manos de los fisioterapeutas del club y un entrenador personal.

Lewandowski, en su reaparición el pasado domingo ante el Elche. / AFP7 vía Europa Press

Sin prisas

Empieza la temporada de Lewandowski. La temporada final de su contrato. "Ahora no es importante todavía", subrayó el futbolista. "No tengo prisa para pensar en mi futuro", añadió con el aplomo de saber que las perspectivas de noviembre, cuando cree arrancar de verdad, no significan nada para el futuro de junio. "Muchas cosas pueden cambiar en mi vida", deslizó. "Lo importante ahora, lo que tengo en la cabeza", explicaba, "es marcar goles y ayudar a mi equipo a ganar partidos".

Cuatro goles -todos en la Liga- ha aportado en esas diez intervenciones. No anda lejos de sus recambios en la delantera. Marcus Rashford y Ferran Torres han sumado seis, igual que Fermín López. No duda Lewandowski de que acabará liderando la estadística anotadora. "Si hablamos de números, no sé si podré hacer lo mismo que la temporada pasada porque he perdido muchos minutos [jugó en 52 de los 60 partidos y marcó 42 goles en las cuatro competiciones], pero si estoy en el campo puede ser que, si no lo mismo, sea similar", barruntó.

La edad y el físico son cuestiones sensibles en cuanto se habla de Lewandowski. Él también lo sabe. Y Hansi Flick lo reconoce. Sentado a su lado, comentó en la rueda de prensa previa al Brujas-Barça que el delantero polaco era uno de los futbolistas más profesionales con los que había trabajado. Ya le disculpó cuando, para sorpresa general, regresó lesionado de jugar con Polonia. "Lo que puedo decir es que me veo en el campo de entrenamiento a un nivel muy alto y espero que pueda estar igual hasta final de temporada", afirmó el más veterano de la plantilla con 37 años.