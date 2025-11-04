Jamie Melham, la segunda mujer en la historia que gana la Melbourne Cup... venciendo a su esposo

El dilema ya está resuelto: Jamie Melham, la esposa de Ben Melham, ganó en el hipódromo australiano de Flemington la prestigiosa Melbourne Cup. Jamie, con el purasangre Half Yours, cruzó primera la meta y dejó a su marido lejos, muy lejos, hasta la 14ª posición, convirtiéndose, diez años después de hacerlo Michelle Payne, en la segunda mujer en ganar esta histórica carrera.

Pero el guion de este enfrentamiento no empieza ni acaba en este recinto hípico. Los Melham son muy populares en el mundo ecuestre australiano por sus triunfos y porque se han convertido en la primera pareja de casados que se enfrentan en los 165 años de historia de la Melbourne Cup. Contrajeron matrimonio a principios de año y desde aquel día manifestaron que el sueño de ambos era ganar, como cariñosamente le llama todo el mundo a esta prueba, “la carrera que paraliza una nación”. Incluso se retaron a quién quedaría de ellos por delante.

Reto hípico

La joven Jamie, de 29 años, venía de ganar el pasado 18 de octubre con su caballo Half Yours la segunda carrera más importante que se disputa en el hemisferio sur, la Caufield Cup, un hito porque ninguna mujer lo había logrado nunca. Cuando volvió a casa, Ben, el marido, le dijo que en la Melbourne Cup no repetiría el triunfo porque con él en la pista la cosa sería bien distinta. “Estoy muy orgulloso de todo lo que está consiguiendo mi esposa, pero me he preparado para ganar la carrera con mi caballo Smokin Romans”, declaró.

Jamie Melham besa la Melbourne Cup. / Efe

De lo único que se puso de acuerdo el matrimonio fue que de ganar la prueba se repartiría el dinero, que para el piloto del caballo es de 225.000 dólares, un pellizco de los 3,5 millones de dólares que gana el propietario del caballo ganador.

Muy superior

El desafío en la pista no tuvo historia. En ningún momento el marido puso en aprietos en los 3.200 metros de carrera la candidatura de Jamie, quien con Half Yours, el único caballo de origen australiano presente entre los 20 participantes, supo mantener la ventaja que consiguió en los metros finales para llegar primero ante 80.000 espectadores. “Completo un año maravilloso. Mi boda, el triunfo en la Caufield Cup, pero nada comparable con la sensación que tengo ahora mismo de ganar esta carrera”, manifestó la yoqueta en la meta después de abrazarse a su marido.

Jamie, hija de la expatinadora de velocidad olímpica Karen Gardiner-Kah, hace dos años se cayó del caballo en un gravísimo accidente y tuvo que ser inducida durante un tiempo a un coma. Hace una semana perdió a su abuelo justo después de ganar la Caufield Cup. Y ahora se corona como la nueva reina de la hípica al ganar la Melbourne Cup por delante de su marido. Mimbres para una buena historia. Ya la tuvo Michelle Payne, la primera mujer que ganó la carrera, cuando Hollywood hace seis años se inspiró en ella para estrenar la película 'Corre como una chica'. Ahora, ya tiene otra. Habrá que buscarle título.