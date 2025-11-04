Inglaterra, Islandia y Ucrania: los rivales de España en el camino para el Mundial de 2027

Volverá a haber el duelo más intenso en el fútbol femenino. España e Inglaterra se verán las caras de nuevo en la reedición del que ya es el clásico de las competiciones de selecciones. El equipo dirigido por Sonia Bermúdez vivirá por enésima vez un doble encuentro con las inglesas, recientes campeonas de la Eurocopa que le ganaron precisamente a España en la tanda de penaltis. El grupo A3, que encabezan las españolas, lo cierra Islandia y Ucrania.

Liga A de la clasificación europea para el Mundial de 2027 / UEFA

Sin duda, Inglaterra es el gran rival de las de Sonia Bermúdez tras el sorteo. Un duelo intenso, con rivalidades declaradas y una repetición de escenarios que no terminan de solucionarse. El último capítulo de esta rivalidad se escribió el 27 de julio de 2025, cuando Inglaterra se coronó campeona de la Eurocopa Femenina 2025 tras vencer a España en la tanda de penaltis (3-1), luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Fue una revancha perfecta para las inglesas, que dos años antes habían caído ante las españolas en la final del Mundial de 2023, disputado en Sídney, donde la Roja levantó su primer título mundial gracias a un gol de Olga Carmona (1-0).

Este será, sin embargo, el primer duelo contra Inglaterra con Sonia Bermúdez en el banquillo. Una nueva era para la selección española que espera así recuperar los resultados favorables ante el siempre tosco e incómodo conjunto comandado por Sarina Wiegman.

Virginia Torrecilla, la mano inocente

España, además de ser la vigente campeona, también contó con una protagonista que repartió suerte. La exfutbolista fue la mano inocente en el sorteo de la fase clasificatoria europea del Mundial 2027 que se disputó en Nyon. La ahora comentarista de Disney+ para la Champions femenina fue la invitada especial de la UEFA para este sorteo.

"La Eurocopa en Suiza fue increíble. Para mí, ha sido la mejor, sin duda. Lo importante fue la visibilidad que se le dio al fútbol femenino y eso es lo que cuenta", comenta Torrecilla. Además, la futbolista destacó que, una vez igualadas las fuerzas físicas con otras selecciones como Inglaterra o Alemania, lo que la hace estar en el top mundial es el toque de balón y el fútbol que despliega.

Ligas B y C

En el sorteo en Nyon se han sortado las otras dos ligas que se disputaran de manera paralela a la A, en la que España se juega su camino hacia el Mundial. En la League B de las clasificatorias europeas femeninas 2026, los equipos quedaron divididos en cuatro grupos. El Grupo B1 está formado por Gales, Chequia, Albania y Montenegro; el Grupo B2 incluye a Suiza, Irlanda del Norte, Turquía y Malta; el Grupo B3 reúne a Portugal, Finlandia, Eslovaquia y Letonia; mientras que el Grupo B4 lo conforman Bélgica, Escocia, Israel y Luxemburgo.

Liga B de la clasificación europea para el Mundial de 2027 / UEFA

En la League C de las clasificatorias europeas femeninas 2026, los equipos se repartieron en seis grupos. El Grupo C1 lo conforman Bosnia-Herzegovina, Estonia, Lituania y Liechtenstein; el Grupo C2 incluye a Croacia, Kosovo, Bulgaria y Gibraltar; el Grupo C3 está compuesto por Hungría, Azerbaiyán, Macedonia del Norte y Andorra; el Grupo C4 reúne a Grecia, las Islas Feroe y Georgia; el Grupo C5 está integrado por Rumanía, Chipre y Moldavia; y finalmente, el Grupo C6 cuenta con Bielorrusia, Kazajistán y Armenia.