Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, ingresado por un infarto

El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, ha sufrido este martes un infarto y está ingresado en la UCI del Hospital de Sant Pau de Barcelona, según avanzó 'La Grada' y confirmó EL PERIÓDICO. El ejecutivo vasco se encuentra despierto y estable bajo estricta vigilancia médica.

La entidad blanquiazul emitió también un comunicado a las 22.25 horas explicando el percance: "El RCD Espanyol de Barcelona informa de que nuestro director deportivo, Fran Garagarza, ha sufrido esta mañana un infarto agudo de miocardio, estando estable dentro de la gravedad y permanece ingresado en la UCI cardiológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona".

El susto de Garagarza llega en el mejor momento deportivo del equipo perico desde su llegada a la dirección deportiva en el verano de 2023. El directivo de Mutriku, de 59 años, armó una plantilla para retornar a Primera y el pasado curso logró también la salvación a pesar de las estrecheces económicas impuestas por la cúpula de Chen Yansheng.

Apoyo de Alan Pace

En su tercer ejercicio al frente del área deportiva vive con entusiasmo la buena marcha del bloque de Manolo González, que ocupa la sexta plaza de la Liga en un contexto de ilusión marcado también por el cambio de propiedad y la llegada a la presidencia del estadounidense Alan Pace.

El nuevo dueño de la entidad ha sido de los primeros en transmitir todo su apoyo al entorno y familiares de Garagarza, que piden "respeto, calma y discreción" en este momento complicado de salud del director deportivo.

También se insiste en que la maquinaría perica seguirá funcionado con el equipo de trabajo del ejecutivo vasco, con Ander Garitano y Unai Ezkurra como principales protagonistas mientras se recupera el jefe.