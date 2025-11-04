La española María Pérez, finalista en los premios Atleta del Año 2025

La marchadora española María Pérez, doble campeona del mundo en las distancias de 20 y 35 kilómetros, ha sido confirmada como finalista en la categoría de Atleta Femenina del Año fuera del estadio, como parte de los premios que anualmente concede la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

Pérez, invicta en este 2025, ha pasado a la criba definitiva junto a la keniana Peres Jepchirchir, campeona mundial de maratón y quíntuple campeona global. En su categoría se han quedado fuera la etíope Tigst Assefa, subcampeona mundial de maratón y vencedora en Londres; la neerlandesa Sifan Hassan, ganadora del maratón de Sídney, y la keniana Agnes Ngetich, plusmarquista mundial de 10 kilómetros en una carrera exclusivamente femenina y líder del año en medio maratón.

"Los Atletas del Año en cada categoría, así como los ganadores absolutos, se darán a conocer en una ceremonia que tendrá lugar en Mónaco el domingo 30 de noviembre como parte de los Premios Mundiales de Atletismo 2025", señaló este martes World Athletics en una nota de prensa.

A Atleta Femenina del Año en pista optarán la neerlandesa Femke Bol, campeona mundial de 400 metros vallas, y la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, campeona mundial de 400 metros. A Atleta Masculino del año en pista optarán el estadounidense Noah Lyles, campeón mundial de 200 m, y el keniano Emmanuel Wanyonyi, campeón mundial de 800 m.

En concursos, a Atleta Femenina del Año optarán la estadounidense Tara Davis-Woodhall, campeona mundial de longitud, y la australiana Nicola Olyslagers, campeona mundial de altura. Y a Atleta Masculino del Año optarán el sueco Mondo Duplantis, campeón mundial de salto con pértiga, y el italiano Mattia Furlani , campeón mundial de longitud.

Por último, en la otra categoría de pruebas fuera del estadio, al premio Atleta Masculino del Año optarán el keniano Sabastian Sawe, campeón del Maratón de Londres y del Maratón de Berlín, y el tanzano Alphonce Simbu, campeón mundial de maratón.