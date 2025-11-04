El Catalunya - Palestina se jugará en Montjuïc el 18 de noviembre

Montjuïc será la sede del partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Catalunya y Palestina. Pese a las dudas de las últimas horas, las diferentes partes han llegado a un acuerdo para poder usar el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc como emplazamiento para el encuentro que se disputará el 18 de noviembre a las 18.30 horas. Tras la decisión tomada, el partido podrá llegar a acoger a más de 50.000 personas en una jornada que puede ser histórica.

Cartel promocional del partido entre Catalunya y Palestina / FCF

La disputa del encuentro en Montjuïc simbolizará el apoyo de miles de aficionados catalanes —aproximadamente unas 50.000 personas si se venden todas las entradas— a Palestina. El Ayuntamiento de Barcelona, por tanto, pondrá el estadio a disposición del partido y asumirá los costes junto con la plataforma Act X Palestine, promotora de la iniciativa, que ha anunciado que ya se han reservado casi 17.000 entradas. El partido supondrá un gesto de fraternidad deportiva y de compromiso social, poniendo en valor el papel del fútbol como herramienta de unión, solidaridad y visibilidad internacional.

El próximo miércoles, 12 de noviembre, la FCF hará el anuncio oficial de la lista de convocados para el partido contra Palestina.

Reclamación

La intención del ente federativo ya era que el partido se disputara en el Estadi Olímpic, que ahora es el feudo del Barça hasta que las obras del Camp Nou permitan el regreso del primer equipo. Pero, como alertaron las entidades "ACTxPALESTINE" el pasado domingo, existía la posibilidad de que finalmente el encuentro no se disputara en Montjuïc. "Hace semanas que las entradas deberían haber salido y que se debería estar contando en todo el país la dimensión histórica de este partido, que llega después de dos años de genocidio en Palestina", reivindicaba la organización en un comunicado. La entidad defendía que existía la voluntad por parte de las administraciones de trasladar el partido a un estadio más pequeño y fuera de Barcelona: “Aplazar la comunicación, los actos previos y la venta de entradas hasta tan pocos días antes del partido, sólo puede responder a la voluntad de hacer fracasar la jornada".

Con el anuncio de Montjuïc, la problemática queda finalmente resuelta. El acuerdo se ha dado entre la Federació Catalana de Futbol, con la colaboración del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, Districte 11, Ciutats de Palestina y la entidad Act x Palestine.

Tal y como informó la FCF se pondrán a la venta las entradas en las próximas horas y todos los aficionados que quieran podrán comprarlas para asistir al histórico partido.

Días antes, el próximo 15 de noviembre, la selección del País Vasco se enfrentará también a Palestina en un San Mamés que se espera lleno hasta la bandera.