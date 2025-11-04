Entradas para el entrenamiento del Barça en el Camp Nou: de 5 a 10 euros y 2,5 en gastos de gestión

Dos años después de jugar el último partido en casa y verse obligado a trasladar su sede a Montjuic por las obras del que ha sido su templo en los últimos años, el FC Barcelona empieza a vislumbrar el final del éxodo de la que siempre ha sido su casa. El próximo 7 de noviembre, el primer equipo masculino del club azulgrana estrenará parcialmente el Spotify Camp Nou con un entrenamiento a puerta abierta.

Después de conseguir, tras múltiples desencuentros con el Ayuntamiento de Barcelona, la primera licencia de ocupación (1A) el pasado 17 de octubre, el club procederá a reabrir progresivamente sus puertas a la afición. A este primer entrenamiento podrán acceder tan solo 23.000 espectadores que deberán repartirse en la zona de Tribuna y Gol Sur, las únicas habilitadas con los permisos correspondientes a la fase de reapertura actual.

El regreso liguero

Sin embargo, y a pesar de que la certificación obtenida en octubre ya lo permitía, el club ha seguido optando por no celebrar todavía ningún partido oficial en el nuevo estadio hasta conseguir el siguiente nivel de permisos. Aludiendo motivos de rentabilidad económica, el club ha preferido esperar a obtener la licencia 1B, con la que se le permitiría asumir el doble de capacidad en las gradas con hasta 45.000 localidades al habilitarse también la ocupación de las zonas laterales. Según fuentes del club, la aprobación de la segunda fase de los permisos se espera que llegue a tiempo para el fin de semana del 15 de noviembre por lo que, presumiblemente, si el calendario cumple las previsiones el primer partido en jugarse en el nuevo Spotify Camp Nou sería el cruce liguero contra el Athletic de Bilbao del 22 de noviembre.

Otra fecha que se ha puesto sobre la mesa para el regreso oficial del Barça a su casa es la de la siguiente semana, ya que el 29 de noviembre los jugadores azulgranas recibirán al Alavés coincidiendo con el 126 aniversario del club. Aun así, la fase 1B necesaria para poder proceder a este segundo estadio de la reapertura depende prácticamente por completo del consistorio. El club afirma haber remitido toda la documentación necesaria y haber pasado las inspecciones pertinentes en su debido momento.

En este contexto, y según dispone el club en el comunicado, este primer entrenamiento abierto servirá como "prueba técnica y operativa para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación". De este modo, el próximo viernes, se pondrán a prueba los sistemas de accesos, la megafonía o la iluminación. Sistemas cuya consecución, por otro lado, resultó crucial para conseguir la primera licencia de ocupación.

Precios de las entradas

Sin embargo, y a pesar de que la experiencia del usuario todavía puede verse algo comprometida por estas pruebas, el acceso será de pago. El club confirmó que las entradas para dicho estreno costarán 5€ a los socios y 10€ al público general (más 2,5 euros en gastos de gestión) y que el total de la recaudación se destinará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça.

Hasta el pasado domingo, la venta fue exclusiva para los socios y socias, que podían adquirir una única entrada por clave de socio y sin posibilidad de acompañantes hasta que se abrió también la venta al público general.

La iniciativa solidaria a la que se destinarán dichos fondos tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes hospitalizados, así como el de sus familiares, y al mismo tiempo impulsar la investigación de terapias innovadoras que contribuyan a mejorar la evolución de las enfermedades.

El club ha querido celebrar el regreso al Camp Nou mandando un mensaje a la afición a través de sus redes sociales en las que rápidamente se ha viralizado el anuncio. "El equipo está ilusionado por volver a recibir a los aficionados y aficionadas del Barça en su nuevo hogar y compartir este primer reencuentro en el Spotify Camp Nou", dice el comunicado emitido por el FC Barcelona.