Asfixia económica y falta de recursos: la 'Crida per a l'Esport Català' reclama "compromiso inmediato" del Govern

El deporte catalán se ahoga. Así lo han contado este martes representantes de consejos deportivos, federaciones, deporte universitario, profesionales del deporte, entidades deportivas y deportistas de Catalunya. A través de una unión inédita quieren cambiar las cosas, reclamar lo que necesita el deporte sin ánimo de lucro para poder seguir siendo clave en el desarrollo y la cohesión de la sociedad.

Las entidades, unidas en la "Crida per a l'Esport Català", reclaman una financiación justa para el sector del deporte en Catalunya y denuncian la situación de asfixia que viven. Remarcan que en los últimos 15 años, la inversión pública en deporte ha caído en 1.000 millones de euros, lo que pone en peligro la función social y la supervivencia del modelo deportivo catalán. Hablan del contexto actual como una situación límite, dado que la inversión pública se ha reducido a la mitad y se han dejado de invertir 1.000 millones de euros. Desde 2010, la inversión ha pasado de 160 a 100 millones de euros anuales, lo que ha tenido como consecuencia la degradación de instalaciones o la desaparición de clubes.

"Pedimos que este 2026, lo que percibían las entidades en 2010 se iguale. Queremos que las entidades tengan el mismo presupuesto que en 2010. Ahora estamos a la mitad", reclamó Gerard Esteva, presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). "Que en este periodo se llegue a invertir, al menos, un 1% del presupuesto de la Generalitat en materia deportiva", añadía el presidente de la UFEC.

Durante la rueda de prensa también se presentó el manifiesto “Volem guanyar” (volemguanyar.cat), que alerta de que el modelo deportivo catalán está en peligro a causa de la falta de financiación y la desprotección jurídica. Al mismo tiempo, se anunciaron un conjunto de acciones reivindicativas durante las próximas semanas y una gran campaña publicitaria para dar a conocer a toda la sociedad catalana la preocupante situación que vive el deporte en nuestro país.

El papel de la nueva Conselleria

"A nadie se le escapa que el deporte catalán es un eje central de los ciudadanos y de la sociedad. La creación de una Conselleria d'Esports ha dejado de ser una política de segunda a ser una esencial para la Generalitat. La Conselleria debe hacer lo posible para que el deporte continúe creciendo. La asfixia nos lleva a una debilitación del sistema y de la cohesión", afirmó Jaume Domingo, President de la Unió dels Consells Esportius de Catalunya. "Las subvenciones no cubren el 100% de las necesidades que tiene el sector deportivo de este país. Queremos un compromiso firme para que haya un aumento del presupuesto que tiene la Conselleria para hacer frente a los costes deportivos. El deporte es muy importante para la salud y la cohesión social de las personas. Pedimos e instamos al gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas de un presupuesto útil y suficiente que asegure el futuro del deporte sin ánimo de lucro", añadió el dirigente.

Esta iniciativa, sin precedentes por su transversalidad, reclama un compromiso inmediato, tanto a la Generalitat como a los grupos parlamentarios, para revertir esta situación de asfixia mediante aportaciones económicas urgentes y que, a medio plazo, la inversión pública en deporte alcance el 1% del presupuesto catalán. El objetivo es garantizar la continuidad del modelo deportivo y defender la función social y cohesionadora del deporte catalán. Para ello, serán imperativas reuniones tanto con los responsables del Gobierno como con los representantes de los grupos parlamentarios para trasladar estas demandas urgentes.

"En este escenario, los clubes y las entidades deportivas que estamos involucrados consideramos los espacios como lugares de formación y encuentro para crear una sociedad cohesionada a todos los niveles. El deporte es fundamental para jóvenes, mayores niños y mayores. Para personas de todos los orígenes y condiciones. Los profesionales del deporte hacemos un trabajo esencial en zonas vulnerable. Somos la red invisible que une a las personas. La falta de presupuesto que nos ha afectado estos 10 años ha hecho crecer la precariedad laboral de los profesionales del sector", reforzó Pere Manuel, presidente del Colegio de Profesionales de Actividad Física y Deporte de Catalunya.

Para los dirigentes de las organizaciones deportivas, esta situación de infrafinanciación ha llevado al modelo deportivo catalán al límite de la supervivencia, ya que las subvenciones públicas solo cubren "un 15% de las necesidades reales" y más de la mitad de las instalaciones deportivas públicas llevan más de 25 años sin haber tenido reformas estructurales. Además, se insta a la aprobación urgente de una nueva Ley del Deporte, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular con más de 154.000 apoyos, que proteja jurídicamente a las federaciones y clubes sin ánimo de lucro y garantice la gestión preferente de las instalaciones públicas por parte de las entidades arraigadas en el territorio.