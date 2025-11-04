Antetokounmpo silencia los abucheos de Indiana a Turner: "Gracias por salvarme"

La última vez que Giannis y los Bucks visitaron la ciudad de Indiana, Myles Turner todavía vestía la elástica de los Pacers, y los locales eliminaron a los rivales de Milwaukee por segunda temporada consecutiva. El ambiente siempre es hostil en el Gainbridge Fieldhouse, pero la traición de su pívot titular hizo que aumentaran los decibelios todavía más. Turner fue abucheado a lo largo de todo el encuentro, hasta que Antetokounmpo se dio la vuelta con dos segundos en el reloj y clavó el tiro ganador sobre la bocina, llevándose el índice a los labios para silenciar a todo el pabellón.

La venganza victoriosa

El partido no solo suponía una venganza de los Bucks a sus habituales verdugos, sino el regreso del líder que durante 10 temporadas había participado en la reconstrucción de la franquicia hasta quedarse a una victoria del título hace tan solo 5 meses. Después de alcanzar las Finales por primera vez desde que Reggie Miller lo hiciera en el año 2000, Myles Turner había rechazado la oferta de renovación de los Pacers para firmar un contrato más suculento en Milwaukee. Su equipo de toda la vida no le ofreció más de 22 millones al año, y los Bucks terminaron llevándoselo por 108,9 millones y 4 años.

Myles Turner descansa en el banquillo en un partido como jugador de los Indiana Pacers. / Mark J. Terrill / AP

"Fue descorazonador. Fue frustrante", dijo Turner después del partido. "Le dedicas diez años de tu vida, tu sangre, tu sudor, tus lágrimas. Aceptas recortes salariales. Sobrevives a rumores de traspaso. Intentas hacer todo bien, y a veces las cosas no salen como uno espera. No pasa nada. Lo acepto con deportividad". Antes del partido los Pacers habían mostrado un vídeo de agradecimiento para su exjugador que los aficionados habían rechazado de inmediato, a lo que Turner había respondido con un gesto de cerrar un libro, o más bien un capítulo, de su vida.

El héroe habitual

El rendimiento de Turner no fue ideal, superado en puntos y rebotes por su sustituto en los Pacers, Isaiah Jackson, pero la victoria fue la mejor anestesia a un doloroso recibimiento: "Gracias por salvarme" expresó el pívot hacia Giannis ya en el vestuario. El astro griego terminó con 33 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias además del tiro ganador: "La gente no recuerda cuando fallas, pero recuerda todos los momentos que aciertas, así que estoy contento por eso".

Giannis turnaround fader FOR THE WIN. pic.twitter.com/1A69mO36mi — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025

El MVP de 2019 y 2020, y campeón en 2021, sigue siendo de los mejores jugadores del mundo, pero no lograba un 'buzzer beater' desde el 4 de enero de 2017, cuando sentenció a los New York Knicks 105-104 con un tiro muy similar en el Madison Square Garden: "Puedes convivir con el fallo", dijo Antetokounmpo sobre realizar tiros de alta presión. "No puedes convivir con no intentarlo". Para Giannis también supuso una venganza personal con el padre de Tyrese Haliburton, estrella ahora lesionada de los Pacers, quien se burló de él la última vez que perdieron en ese mismo feudo.