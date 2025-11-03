Sara Sorribes regresa al tenis: "Parar ha sido de las mejores decisiones de mi vida"

La tenista Sara Sorribes, medalla de bronce en París 2024, tomó una de las decidiones más duras de su carrera el pasado mes de abril. Según anunció en sus redes sociales, la tenista quería tomarse un descanso indefinido de la competición tras haber perdido por completo la ilusión por el tenis y estar sufriendo problemas de salud mental. Unos meses más tarde, la castellonense ha anunciado que volverá a la competición el próximo 17 de noviembre, en la gira latinoamericana.

Después de varios meses de reflexión y crecimiento personal, la jugadora afronta una nueva etapa con ilusión y ha confesado en una entrevista exclusiva con Nara Seguros, su patrocinador oficial, que marcharse fue "de las mejores decisiones" de su vida. “Han sido meses muy especiales. Por primera vez en mucho tiempo he podido parar, respirar, y vivir la vida sin la presión constante de competir. (...) Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida”, dijo la tenista para anunciar su recuperación. En abril de este año, Sorribes llegó a afirmar que había "perdido la ilusión".

La realidad de Sorribes

"La Sara alegre y feliz que se ve fuera de la pista no es ni mucho menos la realidad de todo lo que llevo dentro. He perdido la ilusión por entrenar, por mejorar e incluso por ir a los torneos. Los momentos de sufrimiento son muchísimos mas que los de tranquilidad. Lo dice la persona a la que siempre le ha encantado entrenar, trabajar, mejorar y competir", dijo entonces.

El tiempo de recuperación ha demostrado haber servido para que Sorribes encontrara de nuevo el norte dentro y fuera de la pista. "Llevaba tiempo sintiendo que algo no estaba bien, que mi cabeza necesitaba un descanso. Venía sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis y tomar la decisión no fue fácil. Como deportista, tienes la sensación de que estás fallando, de que no deberías parar. Pero entendí que cuidar de mí era lo más importante. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho", ha dicho en la entrevista.

Pedir ayuda

Sin embargo, la tenista ha destacado la dificultad de pedir ayuda en esa situación por no "mostrar debilidad". "He aprendido el valor de hablar, de pedir ayuda y de no esconder lo que te pasa. Durante mucho tiempo intentas seguir adelante sin mostrar debilidad, pero cuando te atreves a compartirlo, cuando lo dices en voz alta, algo cambia. Te sientes escuchada, comprendida, y eso ya es un paso enorme. También he aprendido a ser más amable conmigo misma, a no exigirme tanto y a aceptar que hay momentos buenos y otros no tanto, y que todos forman parte del camino”, ha reconocido.