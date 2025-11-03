La oposición busca derrocar a Laporta mediante una compleja unión

Los periodos preelectorales en el FC Barcelona acostumbran a ser siempre similares. Los desayunos, los almuerzos y las cenas se suceden entre aspirantes presidenciales y líderes de opinión pese a que, en realidad, todo esté en manos de los más de 110.000 socios con derecho a voto que decidan participar en unos comicios que tendrán que celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2026. Se tejen alianzas, otras se rompen, y se mira con recelo tanto al arribista como a quien tiene el gobierno de la maquinaria del club, tantas veces fundamental. Joan Laporta, a sus 63 años y tal y como reconocen quienes se enfrentan a él, continúa siendo el gran favorito para seguir presidiendo la entidad azulgrana.

Víctor Font, que en las elecciones de 2021 fue votado por 16.679 socios (por Laporta lo hicieron 30.184, siendo el segundo candidato más votado de la historia del club), ya dedica su tiempo en exclusividad a una única misión: tomar la presidencia del Barça. Amanece y se echa a dormir pensando en ello, sin que otra actividad laboral le perturbe. Y para ello, consciente de que ni con su nombre y apellido ni con la marca que le ha venido acompañando hasta ahora (Sí al Futur) habrá suficiente, intenta formalizar una candidatura unitaria donde puedan integrarse desde financieros como Jaume Guardiola (presidente del Cercle d’Economia y de la Comisión Económica en 2021), hasta representantes sociales de base, como el grupo Seguiment FCB.

Acto de presentación de la alternativa unitaria del FC Barcelona. / EP

Así, el próximo 17 de noviembre en la Fira de Barcelona (19.00 horas) y bajo el paraguas semántico "El Barça que volem", Font y sus aliados han llamado a la celebración "de un gran acto de afirmación barcelonista". "Será una representación de la diversidad del barcelonismo, con personalidades y colectivos diversos comprometidos con la causa", mantienen en la comunicación transmitida por el grupo. La causa, en este caso, no es otra que derrocar a Joan Laporta y su junta directiva. "El objetivo es hacer visible que hay muchos 'culers' de diferentes sensibilidades que creemos que un Barça mejor es necesario, y que este acto sea el punto de partida para sumar una gran mayoría social que lo haga posible".

Víctor Font. / Javi Ferrándiz

Por lo pronto, aún no han sido desvelados nombres más allá de Font, Jaume Guardiola y Seguiment FCB (liderado por Carles Ordiales). La idea es que se unan figuras individuales y colectivas "para dar forma a un proyecto que trascienda lo que se conocía hasta ahora", aclaran desde el grupo de Víctor Font. El proyecto ha sido explicado ya a representantes de la sociedad civil catalana, pero también a grupos peñísticos, siempre claves en los procesos electorales. El riesgo de que la iniciativa pueda aglutinar a una élite social, política y económica de escaso apego con la calle (tal y como ocurrió en su día al publicista Lluís Bassat) se está teniendo en cuenta.

Negativa de opositores

No es este un camino sencillo para nadie. Pese a que en el grupo de Font son conscientes de que en unas elecciones frente a Joan Laporta la división de voto entre candidatos es el principal enemigo, en el complejo panorama electoral barcelonista los acuerdos son difíciles. Por lo pronto, el exdirectivo y aspirante presidencial Xavier Vilajoana, también presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, no formará parte de ese intento de candidatura unitaria. No se lo han propuesto y él mismo rechaza una iniciativa que califica de "Frankenstein", prefiriendo fiar su suerte a un proyecto propio y en el que lleva meses invirtiendo.

Xavier Vilajoana, aspirante a la presidencia del Barça. / José Luis Roca

Tampoco participará en este acto el financiero Marc Ciria. Después de asomar en el panorama barcelonista con el intento fallido de llevar a la asamblea de compromisarios una votación para impedir una hipotética venta de la sociedad BLM, Ciria continúa preparando una alternativa propia de cara a las elecciones al club.

Ricard Font, portavoz de Suma Barça. / Jordi Cotrina / EPC

En cuanto a Suma Barça, cuyo portavoz es Ricard Font, no tiene previsto por ahora acudir como grupo a la cita del 17 de noviembre. La plataforma de opinión aún tiene por decidir qué postura adoptará de cara al próximo proceso electoral en el club azulgrana, con tres opciones sobre la mesa: seguir como hasta ahora y no formalizar una candidatura, evolucionar hacia una candidatura electoral bajo las siglas de Suma Barça, o incorporarse a una alternativa plural. En cualquier caso, los miembros de esta plataforma tendrán libertad individual de acción.

Leo Messi, con el Inter Miami. / EFE

Desde el grupo de Víctor Font, mientras, tienen claro que su idea no pasa por ir incorporando a otras cabezas de la oposición -el liderazgo de Font queda fuera de toda duda-, sino por incluir a otro tipo de piezas y sensibilidades que no formen parte del panorama del actual entorno. Uno de los grandes retos será tratar de convencer a Leo Messi para que se implique de un modo u otro, algo para nada sencillo por mucho que la relación entre el argentino y el presidente Laporta se rompiera tras la salida de futbolista en el verano de 2021. El futuro del Barça, en cualquier caso, pasa también por Miami y el pulgar de Messi.