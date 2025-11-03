Muere a los 101 años de edad Charles Coste, campeón olímpico en Londres 1948

El exdeportista francés Charles Coste, campeón olímpico en la prueba de persecución por equipos de ciclismo en pista en los Juegos de Londres 1948 y símbolo del olimpismo, falleció el pasado jueves a los 101 años.

Coste era el campeón olímpico vivo hasta ahora más anciano y fue portador de la llama olímpica en los Juegos de Paris 2024. "A sus 101 años, deja un inmenso legado deportivo", destacó la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, en redes sociales.

En la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano de París, el 26 de julio de 2024, Coste, en una silla de ruedas, portó la llama olímpica antes de entregársela al legendario judoca francés Teddy Riner y a la tricampeona olímpica Marie-José Pérec, que encendieron a continuación el pebetero olímpico.

Nacido en la localidad de Ollioules, en el sur de Francia, Coste ganó la medalla de oro en la prueba de ciclismo en pista de persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 -los primeros celebrados después de la Segunda Guerra Mundial- junto a sus compañeros de equipo Serge Blusson, Fernand Decanali y Pierre Adam, todos ellos ya fallecidos.

Un año más tarde, triunfó en el Gran Premio de las Naciones, una contrarreloj de 140 kilómetros, derrotando al gran ciclista italiano Fausto Coppi. Coste también ganó la carrera París-Limoges en 1953 y la Ronde de Monaco en 1954, antes de retirarse del ciclismo profesional en 1959.

"Ganar el oro olímpico es inolvidable, una alegría inmensa. Estábamos muy contentos, aunque los británicos se olvidaron de cantarnos la Marsellesa", recordó Coste en una entrevista concedida a olympics.com en julio. "Personalmente, siempre me preocupé por mis rivales e hice amistades para toda la vida gracias al deporte. Espero que ése sea el legado que deje", dijo entonces.