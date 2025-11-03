Este martes se conocerá la sede del Catalunya-Palestina

Este martes se decidirá si el Catalunya-Palestina del próximo 18 de noviembre se jugará en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Fuentes de la Federació Catalana de Futbol han confirmado a EL PERIÓDICO la convocatoria de una reunión para este martes donde se espera tener toda la información sobre el duelo que aún no tiene sede clara. Ese será el primer paso para que las entradas puedan ponerse a la venta con la intención de congregar a los máximos aficionados posibles para el encuentro.

La intención del ente federativo es que el partido se dispute en el Estadi Olímpic, que ahora es el feudo del Barça hasta que las obras del Camp Nou permitan volver al original. Pero, como alertaron las entidades "ACTxPALESTINE" el pasado domingo, existe la posibilidad de que finalmente el encuentro no se dispute en Montjuïc. "Hace semanas que las entradas deberían haber salido y que se debería estar contando en todo el país la dimensión histórica de este partido, que llega después de dos años de genocidio a Palestina", reivindicaba la organización en un comunicado.

La entidad defendía que existía la voluntad por parte de las administraciones de trasladar el partido a un estadio más pequeño y fuera de Barcelona: “Aplazar la comunicación, los actos previos y la venta de entradas hasta tan pocos días antes del partido, sólo puede responder a la voluntad de hacer fracasar la jornada".

La sede, último fleco suelto

El Ayuntamiento de Barcelona, quien gestiona la instalación mediante la empresa BSM, se mantiene neutro en la polémica. "El Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto a disposición de los organizadores del partido Catalunya-Palestina para colaborar en todo lo que sea necesario cara a la celebración del encuentro. No obstante, corresponde a los organizadores confirmar dónde y en qué condiciones se disputará, una vez analizados todos los aspectos técnicos y operativos".

Será este martes, si no hay ningún cambio de plan o se complican las negociaciones, cuando se cierre y anuncien definitivamente los detalles del partido. Por el momento, solo se conoce la fecha y hora del partido. El Catalunya - Palestina se debería disputar el próximo 18 de noviembre a las 18.30 horas. La sede, en las próximas horas, y con ella las entradas a la venta.