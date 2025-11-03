Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro de Joe Cole

Los entrenamientos y las broncas de Mourinho en el Chelsea: "¡Cobardes! ¡No tenéis huevos!"

Joe Cole desvela los metodos del éxito del técnico luso durante su primera etapa en Londres.

Jose Mourinho consuela al capitán John Terry y a Frank Lampard tras empatar a uno contra el Arsenal.

Jose Mourinho consuela al capitán John Terry y a Frank Lampard tras empatar a uno contra el Arsenal. / ANDY RAIN / EFE

Giacomo Leoni Amat

No es la primera vez que un exjugador cuenta una anécdota sobre su etapa con Jose Mourinho, de las que no dejan indiferente a nadie, y el relato de Joe Cole en su nuevo libro Jugador de lujo, tampoco es una excepción. En su autobiografía, el actual comentarista de BT Sport ha revelado cómo eran los revolucionarios métodos de entrenamiento de José Mourinho y hasta qué punto llegaba en las aterradoras charlas de vestuario para criticar a sus jugadores.

LONDON (United Kingdom), 30/09/2025.- Benfica's head coach Jose Mourinho (R) hugs with former player Joe Cole (L) prior to the UEFA Champions League league phase match between Chelsea FC and SL Benfica in London, Great Britain, 30 September 2025. (Liga de Campeones, Gran Bretaña, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

José Mourinho abraza a Joe Cole el pasado Septiembre en el Chelsea-Benfica. / TOLGA AKMEN / EFE

Sin pausa y con prisa

"No lo sabíamos entonces, pero este era el modelo de periodización que hoy, más de 20 años después, es habitual", explica Cole sobre los entrenamientos de Mourinho: "Se entrena jugando al fútbol. Había rondos de posesión y partidos de tres contra tres, cuatro contra cuatro, cinco contra cinco. Cortos, intensos, agotadores y diseñados para practicar ciertos patrones de juego. Todo cronometrado al segundo".

El futbolista inglés también se vio sorprendido en su primera sesión cuando vio a niños recogepelotas sobre el césped, algo nunca visto hasta ese momento, pero necesario para favorecer la intensidad de los ejercicios. "Suministraban un flujo constante de balones en los partidos de distancias reducidas que jugábamos. Eso significaba que no había interrupciones en el juego. Y esa era la esencia del método de entrenamiento de José."

Chelsea coach Jose Mourinho, left, speaks with Michael Ballack during a training session at Vassil Levski National stadium in Sofia, Bulgaria, Tuesday, Sept. 26, 2006. Chelsea FC will play against Levski Sofia in UEFA Champions League group stage soccer match, in Sofia, on Wednesday. (AP Photo/Darko Vojinovic). vertical

Jose Mourinho habla con Michael Ballack durante una sesión de entrenamiento. / DARKO VOJINOVIC / AP

Pelotón de fusilamiento

"Me sentí como un hombre con los ojos vendados frente a un pelotón de fusilamiento", describe Cole sobre el clima de terror que llegó a instaurarse en el vestuario tras la derrota de 2005 contra el Barça en la ida octavos de Champions. "Vuestra primera gran prueba como equipo, y la habéis suspendido. Habéis ido al Camp Nou y os habéis escondido. Cobardes. ¡Cero valentía!", gritó Mourinho después del partido, antes de repasar individualmente a cada jugador. Cole recuerda que fue a por los pilares del equipo primero, y que él fue "salvado por un indulto de última hora".

El primero en recibir fue alguien que todavía no había sido objeto de crítica desde que había llegado al club, Petr Cech, para demostrar que eso iba en serio y que estaba realmente decepcionado y enfadado. John Terry fue el siguiente: "No me diste nada. Te pavoneas en la Premier League, pero Samuel Eto'o te destrozó.¿Frank Lampard? Xavi y Deco te aniquilaron. Didier Drogba, nos costaste caro. No aguantaste el balón". ¡Puta mierda! ¡No tienen huevos!", se desgañitaba el autodenominando The Special One.

Chelsea's manager Jose Mourinho hugs John Terry, second left, and Frank Lampard, right, as Petr Cech, left, looks on after they drew their English Premiership soccer match against Arsenal at Emirates Stadium, London, Sunday, May 6, 2007. (AP Photo/Tom Hevezi) ** NO INTERNET/MOBILE USAGE WITHOUT FAPL LICENCE - SEE IPTC SPECIAL INSTRUCTIONS FIELD FOR DETAILS **. EXTRANJERO , INGLATERRA , COMPETICIONES , LIGA 2006/2007 , EQUIPOS , ARSENAL CONTRA CHELSEA , DE IZQ. A DER. CECH , JOHN TERRY , JOSE MOURINHO Y LAMPARD _ PUBLICADA DEPORTES 07/05/2007 P 3 _ PARTIDO DEPORTE

Jose Mourinho abraza a John Terry, Frank Lampard y Petr Cech. / TOM HEVEZI / AP

"Era como una sala llena de condenados a muerte esperando su turno", recuerda Cole, antes de recalcar que esa arenga provocó la reacción deseada en la vuelta, y el Chelsea remontó a base de presión y agresividad: "Íbamos ganando 3-0 incluso antes de que el Barcelona hubiera llegado a nuestra área". Al final del encuentro, Mourinho salió disparado hacia Cole para felicitarle, y le atribuyó el mérito de la victoria: "Lo primero que pensé fue: '¡Joder, ¿qué he hecho?!'. Pero esto era diferente. José me agarró y me desfiló por todo el campo mientras gritaba hacia la grada: '¡Joe Cole! ¡Ganamos gracias a él!'.

Negociando con los rusos

A pesar de celebrar grandes momentos, convivir con Mourinho no fue fácil, y Joe Cole se planteó seriamente largarse del Chelsea, hasta el punto que llegó a pedir su salida expresamente a Roman Abramovich, el oligarca ruso que compró el Chelsea en 2003, pero las negociaciones con el propietario le cambiaron de idea y terminó firmando una renovación. "Nosotros queremos que te quedes. José a veces va demasiado rápido desde aquí —señaló su corazón—. Hacia aquí —señaló su boca."

Russian businessman Roman Abramovich, at Stamford Bridge, in London, Wednesday, July 2, 2003, the home ground of the English Premier League soccer team Chelsea FC. Abramovich a multi billionaire who also has a stake in a Russian oil company, on Tuesday bought out Chelsea chairman Ken Bates's controlling interest in the debt-ridden west London soccer club. (AP Photo/Vismedia/HO) ** EDITORIAL USE ONLY NO SALES **. paisano primer plano 2003 solo _ horizontal

Roman Abramovich en Stamford Bridge en 2003. / EL PERIODICO / AP

