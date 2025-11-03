ALK Capital y Cynosure unen fuerzas para acelerar el crecimiento del Espanyol y el Burnley

ALK Capital anunció este lunes que Cynosure | Checketts Sports Capital ha realizado una inversión estratégica significativa en sus operaciones de fútbol, uniendo el historial probado de ALK en operaciones de fútbol de élite con uno de los fondos de inversión más ambiciosos del deporte global. La asociación amplía el liderazgo de ALK Capital como propietario del Burnley FC en la Premier League y del RCD Espanyol de Barcelona en LaLiga, reflejando su creciente influencia en dos de los mercados de fútbol más competitivos de Europa.

Integridad, innovación, creación de valor

Esta colaboración supone una poderosa continuación de una relación que comenzó hace más de 20 años, cuando Pace se desempeñó como en Checketts’ Sports Capital Partners y Presidente del Real Salt Lake, donde el dúo llevó al club a su primer campeonato de la MLS y desarrolló uno de los estadios y experiencias de aficionados más admirados de la Major League Soccer.

Alan Pace, socio director de ALK Capital, valoró esta unión. "Es increíblemente maravilloso reunirme con Dave después de nuestro éxito conjunto en Real Salt Lake. Compartimos la misma visión de lo que significa una gran propiedad deportiva: combinar integridad, innovación, creación de valor a largo plazo y cultura ganadora. La incorporación del equipo de Cynosure y sus socios fundadores Spencer Eccles y Randy Quarles aporta una profunda experiencia, relaciones de confianza y un historial exitoso de inversiones, lo que nos permite acelerar nuestro crecimiento en el Burnley, el Espanyol y la red más amplia de ALK", dijo el empresario, que este lunes visitó también las sedes de LaLiga y la RFEF.

Cultura ganadora

David W. Checketts, fundador y socio director de Cynosure | Checketts Sports Capital, manifestó: "Alan y yo nos conocemos desde hace décadas — como socios, colegas y amigos. Construimos el Real Salt Lake desde cero, y ahora podemos colaborar nuevamente en dos de los clubs de fútbol más históricos de Europa. Siempre he admirado lo que Alan ha logrado con Burnley y, más recientemente, con el Espanyol. Estamos entusiasmados de unir fuerzas para apoyar su crecimiento continuo y sus ambiciones globales".

Spencer P. Eccles, cofundador y director general de The Cynosure Group, agregó: "Esta asociación refleja exactamente lo que buscamos en Cynosure: unirnos a personas excepcionales que combinan excelencia operativa con inversiones disciplinadas y a largo plazo. El liderazgo de Alan en ALK ejemplifica el futuro de lo que significa una propiedad bien planificada en el mundo del deporte; una que prioriza una cultura ganadora, una gran experiencia para los aficionados y honra el gran legado de estos dos clubs. ¡Nos sentimos orgullosos de ser parte importante del sueño de ganar títulos!".

Fusión de experiencias

La inversión fusiona la experiencia demostrada en el mundo del fútbol de ALK Capital con la experiencia de Cynosure | Checketts en la industria deportiva, fortaleciendo la trayectoria de crecimiento tanto del Burnley FC como del RCD Espanyol. Juntas, las empresas impulsarán el rendimiento en el campo, la expansión comercial y la creación de valor sostenible en dos de los mercados de fútbol más competitivos de Europa.

La asociación también extiende los profundos lazos de Checketts con el Burnley, donde ha sido miembro del Consejo de Administración y primer inversor desde la adquisición del club por parte de ALK en 2020.