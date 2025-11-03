Alexia, Aitana, Batlle, Lamine Yamal y Pedri salen en los mejores equipos del curso 24-25

Eran nueve aspirantes a figurar en el mejor equipo de la temporada 2024-25 y solo han salido elegidos cinco representantes del Barça (tres mujeres y dos hombres) en total que forman parte del conjunto ideal en la categoría femenina y masculina. El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO ha dado a conocer el resultado de las votaciones, reservado para sus miembros -han participado más de 20.000 personas-, para configurar el once de la campaña.

Las azulgranas Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas figuran en el equipo femenino, pero no han tenido la misma suerte sus compañeras Patri Guijarro y Vicky López ni la madridista Athenea del Castillo ni Olga Carmona, que dejó el club blanco para enrolarse en el París Saint-Germain.

Ona Batlle y Alexia Putellas calientan antes de entrar a jugar en el Barça-Granada. / Dani Barbeito / SPO

Las tres jugadoras convierte al Barça en el club más representando junto con el Chelsea y el Arsenal. Inglaterra conquistó la Eurocopa a costa de España, mientras que el Arsenal venció al equipo de Pere Romeu en la final de la Champions.

El equipo ideal queda compuesto por: Hannah Hampton (Chelsea); Ona Batlle (Barcelona), Millie Bright y Lucy Bronze (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal); Aitana Bonmatí y Alexia Putellas (Barcelona), Ghizlane Chebbak (Al Hilal, Marruecos); Barbra Banda (Orlando Pride), Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal) y Alessia Russo (Arsenal).

La exazulgrana Lucy Bronze es la primera jugadora que ha salido escogida en ocho ocasiones y ha superado a la francesa Wendie Renard, que lo logró siete veces.

Pedri se lamenta delante de Bellingham y Eric en el último clásico jugado en el Bernabéu. / Valentí Enrich / SPO

El PSG, el más presente

En la votación masculina, figuran en el equipo ideal dos jugadores del Barça: Pedri González y Lamine Yamal, que a los 18 años se ha convertido en el jugador más joven en ser elegido, superando el registro que había establecido Kylian Mbappé, que también aparece, cuando tenía 19 años. Pau Cubarsí y Raphinha han quedado fuera del equipo. El París Saint-Germain es el club con más representantes.

El once ha quedado así: Gianluigi Donnarumma (PSG y Manchester City); Achraf Hakimi y Nuno Mendes (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool); Jude Bellingham (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Vitinha (PSG); Lamine Yamal (Barcelona), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid).