El UCAM Murcia castiga en el Palau el mal inicio del Barça (78-81)

El UCAM Murcia, impulsado por la conexión entre el escolta Dylan Ennis (9 asistencias) y el pívot Devontae Cacok (20 puntos), castigó este domingo el mal inicio del Barça (21-42, min.13) y resistió en la segunda mitad para lograr una victoria agónica, de prestigio, en el Palau Blaugrana (78-81).

Precedido por su mejor racha del curso, dos victorias en la Liga Endesa y tres entre todas las competiciones, el equipo entrenado por Joan Peñarroya volvió a las andadas con una desconexión inicial que le obligó a remar todo el partido a contracorriente, liderado por el ala-pívot Tornike Shengelia (21 puntos), que se retiró lesionado por una torcedura de tobillo en los segundos finales.

Vesely, expulsado por técnicas

Aun así, el Barça, lastrado por la expulsión de Vesely por doble técnica en el minuto 12, mejoró la defensa (17-8, último cuarto) y pudo forzar la prórroga con un triple de Brizuela sobre la bocina que no entró.

Por su parte, el UCAM Murcia consiguió la cuarta victoria en cinco jornadas de la Liga Endesa, la segunda seguida contra un equipo de la Euroliga tras vencer al Baskonia (89-84), después de exhibir su juego coral en la primera mitad y sufrir con éxito en la segunda, con un papel destacado de Forrest en la faceta ofensiva (19 puntos).

Arranque atroz del Barça

De entrada, solo hubo un equipo sobre la pista. El Barça salió dormido y el UCAM Murcia le pasó por encima. El 4-12 (min.4) que provocó el primer tiempo muerto de Peñarroya fue solo un anticipo de lo que iba a suceder (10-25, min.8).

Falto de energía y blando en defensa, el equipo azulgrana vio cómo el conjunto de Sito Alonso cogía velocidad de crucero con un juego coral y efectivo. El desborde de De Julius, dos triples de Hicks y la conexión entre Ennis y Cacok, que anotó 12 puntos en el primer cuarto ante la pasividad de Hernangómez, situaron el 16-34 en el marcador al final del primer cuarto.

Lejos de mejorar, el Barça se disparó en un pie por cortesía de Vesely, expulsado por dos técnicas consecutivas (min.13) al encararse con Cate y lanzar la pelota a los pies de un árbitro. Protestó la decisión Peñarroya, castigado también con técnica, y el UCAM Murcia aprovechó el desconcierto para ampliar la brecha (21-42, min.13).

Con la confianza por las nubes, los pupilos de Alonso mantenían las prestaciones pese a las rotaciones. El balón volaba hasta hallar al tirador liberado y Forrest, Nakic y Raieste castigaban desde el triple, mientras que Cacok prolongaba su tiranía en la pintura.

Lesión de Shengelia

Con todo, el Barça subió la actividad atrás y ordenó las ideas en ataque con el avance del crono, liderado por Brizuela y Shengelia (42-56, descanso), y siguió al alza tras el paso por vestuarios (49-58, min.24), aunque el UCAM Murcia, fiel a su estilo, mantuvo la ventaja en el umbral de los diez puntos durante el tercer cuarto (61-73, min.30).

La agresiva defensa azulgrana, más móvil con Shengelia como hombre más alto, reforzada por la energía de Parra y Cale, atascó al UCAM Murcia, que vio cómo el Barça reducía la desventaja a base de oficio (72-77, min.35), con el georgiano como martillo pilón para situar desde la línea de tiro libre el 76-77 a falta de un minuto.

En el momento más delicado, Forrest rompió una sequía de más de seis minutos sin anotar del equipo visitante y sumó desde la línea de tiros libres tras un triple fallado por Shengelia, que se retiró por lesión en la penúltima acción. Con 2.6 en el crono, Brizuela lanzó un triple para forzar la prórroga que no entró y ratificó el triunfo del UCAM Murcia (78-81).