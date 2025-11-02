Los triples del Joventut tumban al Hiopos Lleida en el último cuarto (82-68)

Los bases Ludde Hakanson (20 puntos) y Guillem Vives (15) y el escolta Cameron Hunt (21) tumbaron este domingo al Hiopos Lleida (82-68) en un partido igualado y dominado por las defensas que decantó la puntería de los exteriores del Joventut Badalona en el último cuarto con un parcial de 25-11.

El acierto exterior (12 de 29 local y 6 de 28 visitante) resultó determinante para la victoria del equipo dirigido por Dani Miret, que reaccionó a la derrota de la pasada jornada contra el Valencia Basket (102-90). De este modo, los verdinegros se mantendrán en la zona alta de la Liga Endesa (4-1), invictos como local.

Intensidad y concentración

Por su parte, el Hiopos Lleida, arropado por el gran número de aficionados desplazados a Badalona, plantó cara hasta el final, liderado en ataque por los bases Caleb Agada (13 puntos) y James Batemon (11), pero no pudo imponer el ritmo rápido que le convenía y acumula un balance de tres victorias y dos derrotas.

De entrada, ambos equipos saltaron a la pista con intensidad y concentración, pero el acierto en el tiro exterior dio las primeras ventajas al Joventut (11-4, min.5), liderado en ataque por Hakanson, autor de 8 puntos en el cuarto.

Encuentra movió rápido el banquillo y la jugada funcionó: Agada y Batemon agilizaron el juego visitante, mientras que Ejim y Diagne se adueñaron de la zona para voltear el resultado al término del asalto inicial (20-22).

Talento individual

El Hiopos Lleida aceleraba la rotación para mantener la asfixiante presión sobre los bases de la Penya en toda la pista, pero el cuadro verdinegro replicaba con el talento individual de Hunt y dos triples seguidos de Vives (30-26, min.25).

El encuentro tendió a la igualdad, con dominio de las defensas sobre los ataques, sin canastas fáciles. El ritmo pausado del juego parecía favorecer los intereses del Joventut, comandado por Rubio, pero el conjunto burdeos mantuvo el pulso al descanso (41-41) gracias a los tiros libres y el rebote ofensivo.

El paso por vestuarios devolvió el mismo guión. Cada posesión era un duelo cuerpo a cuerpo y, salvo algún chispazo de calidad de Hunt o transición fugaz conducida por Agada, ambos equipos sudaban de lo lindo para anotar (50-50, min.26).

Tablas al final del tercer cuarto

La intensidad defensiva trasladó la contienda a la línea de tiros libres, con poca continuidad en el juego, escaso acierto en el triple y un escenario incierto al final del tercer cuarto (57-57).

En un escenario tan parejo, dos triples de Hakanson y otros dos de Hunt hicieron saltar las alarmas en el banquillo visitante (69-63, min.34). Pero de poco sirvieron los tiempos muertos de Encuentra, dos consecutivos, pues el Joventut confirmó la escapada con otra canasta de Hakanson y un triple de Vives (74-63, min.37).

Bloqueado en ataque y golpeado en el aspecto anímico, el Hiopos Lleida no tuvo capacidad de reacción y el Joventut gobernó el tramo final con claridad para hacerse con la victoria (82-68).

Ficha técnica:

82 - Joventut Badalona (20+21+16+25): Hakanson (20), Hunt (24), Hanga (1), Dekker (2), Birgander (4) -equipo inicial- Vives (15), Tomic (3), Kraag (8), Drell (-), Rubio (5) y Allen (-).

68 - Hiopos Lleida (22+19+16+11): Walden (3), Zoriks (6), Paulí (2), Shurna (6), Krutwig (7) -equipo inicial-, Agada (13), Diagne (7), Ejim (11), Batemon (11), Jiménez (2) y Sanz (-).