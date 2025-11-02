Flick alerta sobre la impaciencia con Lamine Yamal: "Su lesión va y viene"

Hansi Flick apareció con una satisfacción contenida tras la victoria ante el Elche. Repitió que el Barça hizo algunas cosas muy buenas y otras no tanto. Se le vio más bien pragmático. "Ahora tres puntos más, más confianza y a seguir", sintetizó el técnico alemán. Y alertó ante la impaciencia sobre Lamine Yamal, que aún no es el jugador que deslumbró la temporada pasada. La pubalgia tiene la culpa.

"Tiene que gestionar su lesión. La tiene que gestionar él. Ya dije que lo está haciendo muy ben, tiene mucha disciplina, pero debe mantenerla. Entrenar, recibir el mantenimiento y va dando pasos adelante. No se puede decir que ya está. Esta lesión va y viene y lo tiene que gestionar", dijo Flick.

Lamine encara a Héctor Fort durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Elche en el estadio Lluis Companys. / JORDI COTRINA / EPC

"Vi muchas cosas que me han gustado y otras que no tanto. Hemos de mejorar en algunas situaciones. Teníamos un rival que le encanta tener el balón y no ha sido fácil. Al principio queríamos presionarles, y lo hemos hecho. Hemos creado bastantes oportunidades y no las hemos materializado todas. Si los dos equipos hubiéramos acertado de cara a puerto podríamos haber quedado 6-2", indicó sobre el partido el alemán.

El papel de De Jong

Flick admitió que el equipo necesita a Pedri. Pero no se quejó. "Ahora no lo tenemos y lo debemos gestionar. Los jugadores lo han hecho bien. podemos mejorar muchas cosas y los haremos". Su ausencia sirvió para ver el crecimiento de Frenkie de Jong, quien realizó muy buena actuación. Recibió los elogios de Flick y también de Eder Sarabia. "Está a un nivel increíble. Su rendimiento es fantástico", comentó el entrenador azulgrana.

Ferran y Fermin celebran el segundo gol barceonista ante el Elche. / Jordi Cotrina

En esa línea se manifestó el entrenador del Elche. "Frenkie de Jong es quien más nos ha desequilibrado y en el uno contra uno que hemos propuesto se ha impuesto a su par. Tiene muchos recursos individuales, con una finta se escapa, posee potencia para salir en conducción, capacidad de encontrar al hombre libre. Es un gran jugador y un gran tipo", concluyó Sarabia, que tuvo al holandés a sus órdenes en su etapa barcelonista.

Rashford fue otro jugador que recibió elogios de Flick. Partido intenso, con un gran gol, del inglés. "Ha tenido varias opciones de gol y si hubiera marcado uno o dos más le habría dado más confianza. Estoy muy contento con él porque ha demostrado su gran nivel. Es un jugador muy importante".