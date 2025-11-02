El partido Catalunya-Palestina, sin venta de entradas ni estadio confirmado a 15 días de disputarse

Las entidades y organizaciones que apoyan el partido de fútbol entre Catalunya y Palestina no renuncian a que se celebre en el estadio Olímpic Lluís Companys y han abierto un proceso de prereserva de entradas para demostrar que se puede llenar. Denuncian que, a 15 días del partido que se tiene que jugar el 18 de noviembre a las 18:30 horas, no hay entradas a la venta, ni actos promocionales y que ahora quieren trasladarlo a un estadio con menor capacidad. En este sentido, señalan que en la página web del Ayuntamiento de Barcelona aparece el partido anunciado con la fecha y la hora, pero no se ha hecho ningún llamamiento a la participación ni se han puesto las entradas a la venta.

Las entidades contraponen la situación con el partido entre Palestina y Euskadi que está previsto que se juegue tres días antes en San Mamés. Según explican, en este caso tanto instituciones como administraciones han entendido la importancia del evento y en un solo día se vendieron 35.000 entradas. "Aquí, el partido no ha recibido ni el cuidado ni la atención que se merece", lamentan.

"No solo no renunciamos al estadio Olímpic, queremos demostrar que el país está preparado para llenarlo", reivindican. "Porque tenemos los equipos, las aficiones, el pueblo, la historia y, sobre todo, el deber. Tenemos quince días para hacer historia. ¡Llenemos el Estadio!", llaman a conseguir. Las entidades que impulsan el partido de fútbol están agrupadas alrededor de ActXPalestine, una campaña de movilización promovida por las principales organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria, construcción de paz y culturales.