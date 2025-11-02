Marcos Senna: "Los inmigrantes que vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos"

El 15 de noviembre se cumplirán diez años desde que Marcos Senna colgó las botas en el Cosmos de Estados Unidos, donde antes habían jugado Pelé, Beckenbauer o Raúl. El hispano-brasileño inmediatamente se integró en la estructura del club de su vida, el Villarreal, donde jugó once temporadas. Llegó con 26 años de Brasil y hoy es director de relaciones institucionales del 'Submarino Amarillo'.

Desde que salió del césped, Marcos se interesó por ayudar a los más necesitados, cosa que ya había hecho en su Fundación. Ahora se ha volcado especialmente en aconsejar a los más jóvenes en el terreno deportivo y especialmente en temas de educación y formación. Marcos Senna es embajador en las Becas American Dream de Awex Education, consultora de educación internacional con más de 15 años de experiencia a la hora de tender lazos con Estados Unidos y Canadá desde Europa.

¿Cómo es la vida de Marcos Senna tras colgar la botas?

Creo que me he adaptado muy bien porque tenía mucha curiosidad por saber qué venía después. Tenía claro que no quería entrenar, no me gusta. No me veía en ello.

¿Por qué no quería entrenar tras tantos años ligado al fútbol?

Quizá porque no tenía vocación. Cuando jugaba el fútbol me consumía mucho tiempo de vida y cuando tenía un poco de tiempo libre disfrutaba de esa libertad en familia. Me aportaba paz y tranquilidad. Ahora tengo lo mejor de ambas cosas porque sigo viajando con el equipo, pero con mucha menor exigencia, y disfruto de la familia. Tengo la calidad de vida que añoraba.

¿Le costó mucho cerrar la etapa como deportista en activo?

Al final, te guste o no, te tienes que hacer a la idea de que va a llegar ese momento. Cambiar la mentalidad y trabajar esa incertidumbre porque no sabes qué te espera o que vendrá luego. Yo me fui preparando con tiempo, por eso creo que no he sufrido. Además, he disfrutado de una carrera larga y creo que al final necesitaba parar ya, porque estaba cansado física y mentalmente del fútbol. Cuando estás jugando te tomas un tiempo antes de retirarte para ir adaptándote a otro ritmo de vida diferente en el mismo escenario de vida.

Usted no tuvo incertidumbre porque se incorporó rápido al Villarreal.

Eso es, me adapté rápido porque tuve la suerte de integrarme rápidamente como director de relaciones institucionales del Villarreal, que era mi casa y un club que conocía al detalle. Me dieron todo tipo de herramientas para trabajar intentando hacer crecer al club en otra dimensión, para compaginar otras cosas que iban más allá de la imagen.

MARCOS SENNA / Fernando Gimeno

¿Y echa mucho de menos lo de calzarse las botas?

Nada. Te diría que ahora estoy disfrutando mucho porque estoy plenamente integrado en el día a día y en la metodología de trabajo del Villarreal. Estoy muy enfocado en la labor social y creo que encajo perfectamente en eso porque es algo que siempre me ha preocupado, quizá por mis orígenes y mis raíces humildes.

De hecho, usted tenía una Fundación mientras estaba en activo...

Yo vengo de un barrio humilde de Sao Paulo. Por eso, cuando jugaba monté una Fundación tratando de ayudar a los inmigrantes que tenían problemas y no tenían apoyo. Después de colgar las botas, al vincularme al Villarreal, he podido seguir haciendo esa labor desde otra posición. Intento ayudar, ser una persona inspiradora para quienes me rodean e influir en los más jóvenes de cara al futuro. Porque el fútbol es muy bonito, pero la vida es algo más que el fútbol.

Ayudar a los jóvenes siempre ha sido una prioridad para usted.

Sí. Ahora tienen herramientas que yo no tenía y trato de ayudarles a que las sepan utilizar de la mejor forma. Ahora, por ejemplo, soy embajador en las Becas American Dream de Awex Education, lo que me permite ayudarles en un proyecto con las universidades estadounidenses que suponen una oportunidad inmejorable a los chicos para estudiar y formarse mientras hacen deporte. Y es el deporte el que les abre las puertas a las universidades. Estoy muy agradecido a Awex Education por contar conmigo en esta iniciativa.

Usted no dispuso precisamente de estas oportunidades durante su infancia...

Mi caso es particular. A mí la calle me enseñó mucho. Yo tuve que trabajar desde muy pequeño para ayudar en casa y salir adelante. Cuando no tienes recursos, los hijos tienen que aprender rápido. Fue muy duro, pero recorrer un camino tan duro me ayudó mucho a forjarme como persona. Creo que mis vivencias y los valores que me enseñaron mis padres resultan fundamentales para explicar quién soy, lo que pienso y cómo actúo. Cada uno tiene un proceso para llegar a ser lo que es.

Gerard Moreno, del Villarreal, recibe una camiseta conmemorativa de sus 300 partidos con el equipo de manos de Marcos Senna. / Andreu Esteban / EFE

¿Han cambiado las cosas?

Para algunos sí y para otros, desafortunadamente, no. Mi hijo, por ejemplo, tiene 19 años y ha empezado a trabajar entrenando psicomotricidad con niños de 2 y 3 años. Los días que trabaja, lo recogemos yo o mi mujer y lo traemos a casa, donde se encuentra la comida preparada. Como padre agradezco que él no haya tenido que pasar por lo que yo pasé, aunque si lo comparas conmigo, creo que le falta calle, picardía en la vida. Pero irá aprendiendo como lo hemos hecho todos.

Sus padres no pudieron darle esta vida.

Mis padres me educaron con valores como la disciplina, el esfuerzo o el trabajo. Y cuando llegó la vida estaba preparado para afrontarla. Tengo mucho que agradecerles, sobre todo por haberme formado con esos valores que me han ayudado a progresar en la vida y a levantarme cuando me caía.

Usted es profundamente cristiano también.

Soy cristiano, sí. Creo profundamente en Dios, aunque voy menos a misa de lo que debería. Cuando uno sufre, busca ese apoyo mental en la familia, en los que le rodean y en Dios. Al menos yo lo he hecho y me ha ayudado.

De lo que rodea a sus hijos, ¿qué le inquieta o le preocupa?

Observo con preocupación las redes sociales porque traen problemas, distorsionan la realidad y generan dificultades. Hay un modo ahí detrás que no controlamos y eso me inquieta. Me gusta la tecnología, pero también su uso equilibrado. Y tengo la sensación de que estamos perdiendo esa batalla.

Como inmigrante que ha ayudado a inmigrantes, quería preguntarle por la politización que se hace de la inmigración. ¿Qué le parece?

Soy inmigrante y por supuesto que estoy a favor de la inmigración por las oportunidades que ofrece a todos. Pero estoy a favor de los inmigrantes que vienen a sumar, que se adaptan a la cultura nativa y ayudan a crecer a un país. Estoy a favor de los que respetan las normas. Y sobre los que vienen a molestar creo que no hay que dejar que se queden. Es una cuestión de respeto. Llevo años ayudando a gente y tengo claro dónde está el límite, porque además quienes vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos con normalidad. España es un país hospitalario y acogedor, no tengo ninguna duda de ello.

Marcos Senna, celebrando la Eurocopa 2008, ganada con España. / BERNARD ARMANGUE / AP

Hablemos del fútbol actual, ¿le gusta, le aburre, le entretiene...?

En el fútbol de ahora echo de menos más calle. Regateadores como Ronaldinho, Dembélé, Lamine... Hace falta más descaro y desequilibrio y atender menos a la pizarra. Mi hijo juega desde pequeño y también ha sido mediocentro. He visto cómo en muchas ocasiones los entrenadores le han enseñado a competir cuando lo que le tocaba era divertirse. Un niño siempre debe divertirse porque es lo que toca en esa edad, tanto en el fútbol como en la vida. Ya tendrá tiempo de asumir responsabilidades. Es lógico que haya chavales que acaben aborreciendo el fútbol, entre los gritos de los padres y las órdenes de los entrenadores...

¿Qué consejo futbolístico le ha dado a su hijo?

Jamás le he dicho a mi hijo cómo debe jugar. No entiendo eso de que reciban la pelota en los pies y tengan que acatar órdenes del entrenador para jugar a la derecha o la izquierda. No son robots. El entrenador prepara al equipo para desplegar una disposición táctica, pero cuando la pelota está en tus pies, tú decides. Tú estás ahí por tu talento y eso es lo que te ha llevado a ser el jugador que eres. Debes escuchar a tu instinto. A mi hijo nunca le he dado una orden o le he hecho un reproche. Al fútbol de cantera le falta calle y le sobran pizarras. Necesitan más alegría.