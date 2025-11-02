Alavés - Espanyol (2-1)
El Alavés fastidia la fiesta de un Espanyol que despertó tarde
Los goles de Denis Suárez y Lucas Boyé doblegaron a los pericos, que recortaron distancias con un cabezazo de Roberto en una segunda parte frenética.
El Espanyol celebra en la UB sus 125 años de amor indestructible: "Amor, pasión y orgullo para toda la vida"
La gran semana del 125º aniversario del Espanyol no pudo concluir con una alegría. Cinco días después de la gala celebrada en la Universitat de Barcelona, el cuadro perico sufrió un revés en Vitoria (2-1). El cuadro de Manolo González buscaba su tercera victoria consecutiva en la Liga, pero se estrelló ante un Alavés que fue mejor en la primera parte, sobre todo en un primer cuarto de hora horrible de los blanquiazules. Despertó tarde el Espanyol y el gol de Roberto resultó insuficiente en una segunda parte frenética que pudo acabar en empate, pero también en goleada vasca.
En Mendizorroza logró el conjunto catalán su primera victoria fuera de casa el pasado curso. Tuvieron que transcurrir 25 jornadas para celebrar ese triunfo gestado en una gran actuación de Joan García y sellado con el gol de Calero. Menos fortuna hubo este domingo en una cita que debía servir para afianzarse en la zona europea. Al final acabó siendo un tropiezo en un duelo extraño y repleto de alternativas.
Comienzo apático
Plantó Manolo el choque con dos novedades en el once: Antoniu Roca y Kike García entraron por Pickel y Roberto. El canterano se ubicó en la banda izquierda, dejando a Pere Milla en la mediapunta por detrás del 'obrero del gol', que se medía con su exequipo. Dolan volvió a ser suplente en un plan que se vino abajo demasiado pronto. Lejos de prolongar la buena imagen ofrecida en la última salida en Oviedo, el Espanyol tuvo un comienzo apático y desordenado que fue convenientemente castigado por su rival.
A los 5 minutos ya vencía el Alavés al aprovechar Denis Suárez un balón suelto en el área para batir a placer a Dmitrovic. El segundo equipo con menos gol de la Liga se dio un homenaje de juego y ocasiones en un primer cuarto de hora que pudo resultar letal para el cuadro perico. El acierto del meta serbio evitó males mayores en ocasiones de Lucas Boyé y Youssef. Se agigantó el exportero del Eibar para mantener a flote al cuadro catalán, que empezó a dar señales de vida con una internada de Jofre desbaratada por Jonny.
Segundo revolcón
Pere Milla y Expósito acariciaron el empate en un par de acercamientos que ya evidenciaban que se habían equilibrado las fuerzas a la media hora de un encuentro mucho más entretenido de lo previsto. El viento había cambiado de bando en un pulso alocado que deseaba aprovechar el Espanyol para poner las tablas. Le faltó también eficacia al cuadro perico y se llevó el segundo revolcón en el tramo final del primer tiempo tras una indecisión de Rubén Sánchez. Lucas Boyé recogió el regalo y puso el partido muy cuesta arriba para los pericos.
Cabrera pudo recortar distancias con un centro envenenado que se estrelló en el palo justo antes del descanso. Faltaba acierto y suerte en un Espanyol que necesitaba un golpe de timón. Manolo activó el plan B con la entrada de Dolan y Roberto en busca de mayor chispa y movilidad en el ataque. El punta cordobés tuvo pronto la primera ocasión tras un precioso pase de Romero, pero disparó fuera (m. 49) ante la desesperación de su técnico. No falló, sin embargo, en su siguiente aparición con un magnífico cabezazo tras un centro de Romero, siempre peligroso y exquisito por la izquierda.
"Hemos tirado 20 minutos, nos hicieron el 1-0 y nos pudieron meter alguno más. Empezamos muy muy mal, luego mejoramos pero el segundo gol nos penalizó mucho. Levantar un 2-0 fuera de casa es muy complicado"
Susto de Kike García
La salida de Kike García tras un choque con Tenaglia alteró el guion de Manolo, que apostó por Terrats en lugar del ariete. Apretó el Espanyol, sobre todo a balón parado, pero el Alavés defendió con bravura en un desenlace de ida y vuelta totalmente impredecible.
Hubo de todo: ocasiones, simulaciones, un poste local y una roja a Boyé en el tiempo añadido que tampoco alteró el resultado final. "Hemos tirado 20 minutos, nos hicieron el 1-0 y nos pudieron meter alguno más. Empezamos muy muy mal, luego mejoramos pero el segundo gol nos penalizó mucho. Levantar un 2-0 fuera de casa es muy complicado", resumió Manolo.
