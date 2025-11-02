PREVIA DEL PARTIDO DE MONTJUÏC
Claves de la alineación del Barça ante el Elche: Araujo y Casadó reemplazan a Cubarsí y Pedri
Flick, sobre cómo afrontar el fenómeno Lamine Yamal: "Hablo mucho con él y siempre le protegeré y apoyaré"
El FC Barcelona se enfrenta al Elche, de nuevo en el Estadi Lluis Companys, con la necesidad de ganar, sacudirse las malas sensaciones del partido del domingo pasado en el Bernabéu y acercarse en la tabla clasificatoria al Real Madrid, ahora mismo a ocho puntos, a cinco de lograr la victoria. Para ello, Hansi Flick ha realizado dos cambios únicamente respecto a la alineación del clásico, el de Ronald Araujo por Pau Cubarsí y el de Marc Casadó en lugar del lesionado Pedri.
Un cambio en la defensa
Ronald Araujo da descanso a Pau Cubarsí respecto al partido. Mantiene a Koundé en la derecha pese a que no atraviesa el mejor de los estados de forma, a Eric Garcia en la posición de central y a Alejandro Balde en el lateral izquierdo, arrebatando definitivamente la titularidad a Gerard Martín.
Casadó por Pedri en la medular
El centrocampista catalán está llamado a ocupar la posición de mediocentro, desplazando a Frenkie de Jong al puesto de Pedri, quien estará al menos un mes de baja. Fermín completa la zona del centro del campo. Una tripleta inédita esta temporada y que, salvo más lesiones o sorpresas, durará unos cuantos partidos. Dro, Marc Bernal y el recuperado Dani Olmo, quien hoy ha recibido el alta médica, pueden ofrecer alternativa más adelante.
La misma delantera que en el Bernabéu
Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford conforman la misma línea atacante que en el Clásico de hace una semana. Una línea ofensiva que se mostró poco letal y que disfruta de una nueva oportunidad. En el banquillo aguarda Robert Lewandowski, también dado de alta hoy por parte de los servicios médicos.
La alineación completa es: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric, Balde; Casadó, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.
