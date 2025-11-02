Claves de la alineación del Barça ante el Elche: Araujo y Casadó reemplazan a Cubarsí y Pedri

El FC Barcelona se enfrenta al Elche, de nuevo en el Estadi Lluis Companys, con la necesidad de ganar, sacudirse las malas sensaciones del partido del domingo pasado en el Bernabéu y acercarse en la tabla clasificatoria al Real Madrid, ahora mismo a ocho puntos, a cinco de lograr la victoria. Para ello, Hansi Flick ha realizado dos cambios únicamente respecto a la alineación del clásico, el de Ronald Araujo por Pau Cubarsí y el de Marc Casadó en lugar del lesionado Pedri.

Un cambio en la defensa

Ronald Araujo da descanso a Pau Cubarsí respecto al partido. Mantiene a Koundé en la derecha pese a que no atraviesa el mejor de los estados de forma, a Eric Garcia en la posición de central y a Alejandro Balde en el lateral izquierdo, arrebatando definitivamente la titularidad a Gerard Martín.

Casadó por Pedri en la medular

El centrocampista catalán está llamado a ocupar la posición de mediocentro, desplazando a Frenkie de Jong al puesto de Pedri, quien estará al menos un mes de baja. Fermín completa la zona del centro del campo. Una tripleta inédita esta temporada y que, salvo más lesiones o sorpresas, durará unos cuantos partidos. Dro, Marc Bernal y el recuperado Dani Olmo, quien hoy ha recibido el alta médica, pueden ofrecer alternativa más adelante.

La misma delantera que en el Bernabéu

Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford conforman la misma línea atacante que en el Clásico de hace una semana. Una línea ofensiva que se mostró poco letal y que disfruta de una nueva oportunidad. En el banquillo aguarda Robert Lewandowski, también dado de alta hoy por parte de los servicios médicos.

La alineación completa es: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric, Balde; Casadó, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.