El Barça cae ante la Real Sociedad en la primera derrota de la temporada (1-0)

Hay cosas que son difíciles de explicar. El Barça, sin duda, salió del duelo contra la Real Sociedad (1-0) con más preguntas y dudas que cuando puso un pie en el verde. El conjunto de Pere Romeu no se encontró, ni siquiera se vio, en el primer duelo en todo el año que se cierra con un marcador adverso. El Barça perdió en Liga F, ese territorio que parece que ya tiene conquistado antes de que empiece el año, y lo hizo con frustración, sin efectivos y con dudas.

Al Barça le faltan muchas piezas. Las lesiones han dejado al conjunto azulgrana mermado y muy tocado. Y se nota. Nadie se libra de eso. Con las bajas en las últimas semanas de futbolistas como Ewa Pajor y Patri Guijarro, el Barça no cuenta con dos de sus futbolistas más determinantes. Una, su máxima goleadora y referente en ataque, la otra, su metrónomo. El cerebro del equipo. Sin ellas, esa versión de las catalanas es descafeinada, desdibujada al fin y al cabo.

Contra la Real Sociedad, el Barça acusó las bajas y el agotamiento. No fue solo físico, sino también mental. Se estancó en una posesión estéril que no le dio ocasiones reales de peligro. Mucho balón (llegó a superar el 90% de posesión en momentos de la primera parte) pero no consiguió acercarse con peligro a la portería txuri-urdin.

Y la Real esperó. Se mantuvo ahí y la moneda cayó de su lado. La colegiada del encuentro, Alicia Espinosa, señaló la pena máxima después de que Laia Aleixandri toque el balón en la mano. Pese a que en la repetición no se ve claro (parece que llega de un rebote) la árbitra revisó la acción en el VAR y terminó ratificando el penal. Edna Imade lo transformó ante una Cata Coll indecisa que se quedó totalmente quieta bajo palos. Por primera vez en toda la temporada, el conjunto de Pere Romeu se vio por debajo en el marcador. Y así se marchó al descanso.

La entrada de Vicky López y Ona Batlle en el segundo tiempo le dio otro ritmo al Barça. Más punzante, vertical, profundo. El dominio dejó de ser estéril. Se echó unos metros hacia delante para empezar a encontrar más estabilidad en ataque. Pere Romeu se puso creativo y colocó a Marta Torrejón, defensa por naturaleza, como delantera centro en el último cuarto de hora para dar descanso de Claudia Pina.

Una última acción en el añadido con un remate de cabeza de Martine Fenger parecía que le daba el empate (de inicio insuficiente, al final válido) pero la colegiada señaló fuera de juego de la joven de la Masia. El 1-0 ajusticiaba a las culers. Y la colegiada señaló el final del encuentro. Golpe muy duro para el Barça que no se quedaba sin marcar en un partido en liga desde el 25 de enero de 2020.