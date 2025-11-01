Sinner aplasta a un mermado Zverev y jugará una final con doble premio en París

El italiano Jannik Sinner doblegó este sábado al alemán Alexander Zverev, defensor del título, físicamente mermado, en poco más de una hora (6-0, 6-1) y se jugará el título contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Será el sexto encuentro entre dos neófitos en la final de París, y el transalpino, ganador de los dos últimos duelos, ambos este año, tratará de empatar a tres el cara a cara particular con el canadiense.

Sin ceder ni un set

Sinner, que llega a la final sin haber perdido un set, será el gran favorito y, en caso de victoria, arrebatará el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz, aunque el murciano podría recuperarlo si gana tres partidos durante el Torneo de Maestros de Turín y acabar así su segunda temporada en la cúspide del ránking tras lograrlo en 2022.

El italiano opta a su primer Masters 1.000 de un año peculiar para él, ya que pasó varios meses en el dique seco para purgar una sanción por dopaje.

Pese a ello, se apuntó cuatro torneos, dos Grand Slam, Australia y Wimbledon, y jugó otras cuatro finales, dos de ellas en grandes y dos en Masters 1.000.

25 triunfos seguidos bajo techo

Contra Zverev, en una reedición de la final de Viena del pasado domingo, Sinner no tuvo piedad de un rival al que ha ganado los cuatro últimos duelos y a quien ahora adelanta en el ránking 5-4.

El contundente 6-0 del primer set en apenas media hora, denotaba que el germano no tenía energía, tras la dura batalla de la víspera contra el ruso Daniil Medvedev, frente a quien levantó dos bolas de partido antes de clasificarse para su tercera semifinal consecutiva en París.

La competencia del alemán tampoco fue muy superior en la segunda manga, que solo sirvió para certificar el triunfo número 25 consecutivo de Sinner bajo techo.

Una plaza para Turín

Desde la final de Wimbledon el italiano solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada. Auger-Aliassime jugará su primera final en París, la 20ª de su carrera, tras tumbar al kazajo Alexander Bublik por 7-6(3) y 6-4.

A sus 25 años, Auger-Aliassime se aúpa con este triunfo a la octava plaza del ránking, sinónimo de clasificación para el Torneo de Maestros de Turín, aunque con muy poca ventaja sobre el italiano Lorenzo Musetti, por lo que todo dependerá de los torneos de la semana que viene.