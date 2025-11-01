Morata vuelve a fallar un penalti y frustra el triunfo del Como en Nápoles

El Como 1907 sacó un valioso punto del Estadio Diego Armando Maradona con un empate ante el líder, el Nápoles (0-0), agridulce en realidad por haber palpado la victoria con un penalti que erró el español Álvaro Morata, el segundo consecutivo tras el que falló ante Portugal en tanda de la final de la Liga de Naciones de este mismo año.

Morata volvió a revivir su pesadilla. Con el brazalete de capitán en el brazo derecho, líder del ilusionante proyecto de Cesc Fàbregas en un día grande, provocó en el minuto 25 un penalti que él mismo se encargó de lanzar. Tuvo en sus pies repetir la hazaña de la pasada campaña, cuando el combinado del lago ya ganó al vigente campeón en el mes de febrero (2-1).

Hizo bueno el madrileño el pase del hispanosenegalés Assane Diao y, manteniendo su posición en línea con la zaga napolitana, llegó justo antes al balón que el serbio Vanja Milinkovic-Savic. El meta no pudo frenar y arrolló al '7' español.

Morata tomó la responsabilidad y se puso de nuevo en un punto de penalti por primera vez tras aquella final de la Liga de Naciones, el pasado 8 de junio de 2025. El resultado fue idéntico.

Lanzó el penalti de manera muy similar, aunque al otro lado. Ligeramente centrado, a media altura y no excesivamente potente. Milinkovic-Savic, que paró uno la jornada pasada ante el Lecce y que suma 6 parados de los últimos 10 que le han tirado, se hizo gigante para detener el disparo y aumentar su fama en esta especialidad.

Tuvo ahí gran parte de su partido el Como. Porque anuló al líder de la Serie A durante todo el duelo, pero no pudo luego crear muchas ocasiones claras arriba. Le faltó de nuevo esa pizca de genialidad de un Nico Paz perseguido en todo momento, aplacado por marcas dobles.

Condición de invictos

Ya le pasó la pasada jornada, en la que tampoco pudo brillar. Lo notó el Como arriba, pero le bastó la fortaleza de Jacobo Ramón y de Diego Carlos atrás para frenar a todo un grande como el Nápoles. Los de Antonio Conte, de hecho, perdieron la oportunidad de asegurarse el liderato.

Los de Cesc Fàbregas mantuvieron la condición de invictos que les acompaña desde el 30 de agosto. Con 17 puntos se mantienen, por el momento, a la espera de que finalice la jornada, en puestos europeos.

Ficha técnica:

Nápoles: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (Miguel Gutiérrez, m.46); Anguissa, Gilmour (Elmas,m.37), McTominay; Politano (Lobotka, m.87), Neres (Lang, m.73) y Hojlund (Lucca, m.87).

Como 1907: Butez; Smolcic (Posch, m.71), Jacobo Ramón, Kempf (Diego Carlos, m.8), Valle; Perrone, Caqueret (Da Cunha, m.71); Addai (Jesús Rodríguez, m.82), Nico Paz, Diao; Morata (Douvikas, m.82).